JalSaathiApp: यूपी में सड़कों की होगी मरम्मत, जल सारथी ऐप से फोटो-वीडियो भेज सकेंगे ग्रामीण

जल सारथी ऐप पर फोटो और वीडियो अपलोड करने की सुविधा को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अक्सर सड़क की वास्तविक स्थिति और विभागीय रिकॉर्ड में दर्ज स्थिति में अंतर होने की शिकायतें सामने आती हैं। ऐसे में मौके की तस्वीर और वीडियो शिकायत के साथ उपलब्ध होने से संबंधित अधिकारियों को समस्या की गंभीरता समझने में मदद मिल सकती है। सरकार की कोशिश है कि अभियान के दौरान सड़क मरम्मत से संबंधित शिकायतों की निगरानी अधिक प्रभावी ढंग से की जाए। ग्रामीणों की शिकायतों को भी अभियान की प्रगति का हिस्सा बनाया जाएगा, जिससे क्षतिग्रस्त सड़कों की पहचान और उनके सुधार की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।