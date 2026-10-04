‘अखिलेश यादव को भगवान से माफी मांगनी चाहिए’, पुजारी देवेश आचार्य बोले- हमारी इच्छा सपा प्रमुख करें रामलला के दर्शन

देवेश आचार्य ने कहा कि अखिलेश यादव एक धार्मिक आयोजन में अयोध्या आ रहे हैं और यह किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। इसलिए उन्हें भगवान राम के दरबार में जाकर शीश झुकाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को भगवान से माफी मांगनी चाहिए कि इतने दिनों तक वह प्रभु के दर्शन नहीं कर पाए और इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं।