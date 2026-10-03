चारा निकालते वक्त भूसे से निकला कोबरा, युवक को डसा, हालत बिगड़ते ही अस्पताल दौड़े परिजन

सांप के काटने के तुरंत बाद सुधांशु की हालत सामान्य थी। परिवार के लोगों को भी शुरुआत में खतरे का अंदाजा नहीं हुआ। कुछ समय गुजरने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और सांप के काटने का असर दिखाई देने लगा। युवक की हालत बदलती देख परिवार में खलबली मच गई। परिजन बिना देर किए उसे भमोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। भमोरा सीएचसी में सुधांशु को देखने के बाद चिकित्सकों ने उसकी स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने तत्काल उपचार शुरू किया। युवक को निगरानी में रखा गया है।