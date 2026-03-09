10 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

लापरवाही पड़ी भारी, पकड़ने वाले युवक को ही डसा कोबरा सांप

अलवर में सांप पकड़ने के बाद उसे जंगल में छोड़ने जाते समय सांप ने पकड़ने वाले युवक को ही डस लिया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Mar 09, 2026

अस्पताल में भर्ती फज्जर खान (इनसेट में)

अलवर में सांप पकड़ने के बाद उसे जंगल में छोड़ने जाते समय सांप ने पकड़ने वाले युवक को ही डस लिया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। खानपुर मेवान निवासी फज्जर खान पिछले 10 साल से बिना सेफ्टी उपकरणों के सांप पकड़ने का काम कर रहा है। रविवार देर रात करीब 2 बजे उसे किसी परिचित ने उसके घर में कोबरा सांप निकलने की सूचना दी। 

उसने मौके पर पहुंचकर सांप का पकड़कर बैग में बंद कर दिया। इसके बाद घर आकर सो गया। सोमवार सुबह वह पिकअप में बैठकर सांप को छोड़ने के लिए जंगल की तरफ निकला था। इस बीच सांप ने बैग से बाहर निकल कर ड्राइवर सीट पर बैठे फज्जर के हाथ में डस लिया। सांप के डसने के बाद बाद फज्जर सांप को फिर से बैग में रखकर सीधे सामान्य अस्पताल पहुंचा। 


यहां इलाज के दौरान सांप उसकी गाड़ी से निकलकर पास खड़ी दूसरी कार के इंजन में घुस गया। जिसकी सूचना प्रत्यक्षदर्शियों ने वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड रेस्क्यू टीम को दी। जिसके बाद टीम के विवेक जसाईवाल को दी। जिसके बाद टीम के कपिल सैनी और रोमी शर्मा ने सांप का रेस्क्यू कर सरिस्का के बफर जोन में सुरक्षित छोड़ दिया। टीम सदस्यों के अनुसार सांप कोबरा प्रजाति का था।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

10 Mar 2026 12:26 pm

Published on:

09 Mar 2026 04:48 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / लापरवाही पड़ी भारी, पकड़ने वाले युवक को ही डसा कोबरा सांप

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Alwar Road Accident: एक घर का बुझा चिराग, दूसरे का सहारा टूटा, मामा-बुआ के बेटों की एक साथ चिता जलेगी

Two Cousins Killed in Head-On Bike Crash on Alwar Karauli Highway Two Others Seriously Injured
अलवर

ट्रेलर व 38 लाख के सरिए चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, पांच माह से था फरार

अलवर

राजस्थान में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई पर अघोषित रोक, होटल-रेस्टोरेंट संचालकों में मची खलबली; बुलाई आपात बैठक

commercial gas cylinder (2)
अलवर

राजस्थान-हरियाणा बॉर्डर पर बड़ा हादसा, मिट्टी धंसने से 7 मजदूरों की दर्दनाक मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

Alwar News
अलवर

Rajasthan News: अलवर से भरतपुर तक 95 किमी मार्ग होगा फोरलेन, ढाई घंटे में पूरा होगा सफर, डीग-नगर में भी बनेगा बाइपास

Fourlane Road Project In Rajasthan, Rajasthan News, Fourlane Road Project, Alwar-Bharatpur Four-Lane Highway, Rajasthan Road Expansion, RSRDC DPR Update, Faster Travel Alwar to Bharatpur, State Highway Upgrade India, Highway Bypass Alleviating Traffic, 95km Highway Widening Project, Paniyala NH Development, Expressway Connectivity Rajasthan, Road Infrastructure Growth India, Alwar Bharatpur Travel Time Cut, Smart Road Projects Rajasthan, Safe & Smooth Highway Travel, Infrastructure Investment Rajasthan, Rapid Vehicle Movement Alwar-Bharatpur
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.