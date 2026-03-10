राजस्थान में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई पर अघोषित रोक, होटल-रेस्टोरेंट संचालकों में मची खलबली; बुलाई आपात बैठक

बैंक कॉलोनी निवासी राजीव सिंह का कहना है कि उन्हें भी दो दिन से गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। नंगली सर्किल निवासी चाय विक्रेता विनोद भी परेशान हैं। वे कहते हैं कि कॉमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। घरेलू गैस सिलेंडर बुक कर रहे हैं, तो वे भी स्टॉक में नहीं है। ग्राहक परेशान हैं। गैस एजेंसियां ग्राहकों की समस्या का समाधान नहीं कर पा रही हैं। संबंधित अधिकारियों को इस मामले में एक्शन लेना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि रसोई गैस सिलेंडर मिल भी रहे हैं, तो उनके दाम अधिक हो गए हैं।