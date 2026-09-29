UP Politics: ‘इंडिया अलायंस गठबंधन की सभी पार्टियां एक-दूसरे के कपड़े फाड़ने में लगी हैं’, मंत्री दानिश आजाद अंसारी का बयान

UP Politics: उत्तर प्रदेशके मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के INDIA ब्लॉक की बैठक में शामिल नहीं होने को लेकर कांग्रेस और सपा पर निशाना साधा है। उन्होंने विपक्षी गठबंधन की पार्टियों के बीच चल रही खींचतान पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले उन्हें यह तय करना चाहिए कि वे एक ही टीम का हिस्सा हैं या एक-दूसरे के विरोधी। अखिलेश यादव के INDIA ब्लॉक की बैठक में शामिल नहीं होने की खबरें सामने आई हैं। उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक, 30 सितंबर को होने वाली बैठक में अखिलेश की जगह समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हो सकते हैं। बैठक में चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों पर विपक्षी दलों की रणनीति पर चर्चा होनी है।