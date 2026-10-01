UP Traffi: लखनऊ में ट्रैफिक व्यवस्था होगी और मजबूत, 87 इंटरसेप्टर वाहनों को हरी झंडी

UP Traffic interceptor vehicles: राजधानी लखनऊ में यातायात व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। शहर में अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित 87 इंटरसेप्टर वाहनों का फ्लैग ऑफ किया गया। इनमें चारपहिया और दोपहिया वाहन शामिल हैं। इन वाहनों के संचालन से यातायात नियमों के उल्लंघन की निगरानी और सड़क सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है।