‘भाजपा की चिंता करना छोड़िए’, अखिलेश यादव के दावे पर मंत्री नरेंद्र कश्यप का पलटवार, बोले- अपकी PDA की परिभाषा बदल गई है?

Uttar Pradesh Politics News:उत्तर प्रदेश के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने समाजवादी पार्टी के नेता के दावों पर पलटवार किया। उन्होंने सपा के उस दावे को खोखला और झूठा बताया, जिसमें कहा गया था कि भाजपा के कई विधायक सपा के संपर्क में हैं। कश्यप ने अखिलेश यादव से भाजपा की चिंता छोड़ने को कहा और पीडीए की परिभाषा को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का असली रंग सामने आ गया है। कश्यप ने दावा किया कि भाजपा राज्यसभा में अपने सभी उम्मीदवारों को निर्वाचित कराने में सफल होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पीडीए विधायक भी अब अखिलेश यादव से नाराज हो रहे हैं, जिससे सपा को संकट का सामना करना पड़ सकता है।