Yoga Day: लखनऊ रेजीडेंसी से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आह्वान, योग अपनाइए और निरोग भारत बनाइए

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन जीने की एक वैज्ञानिक पद्धति है। वर्तमान समय में तनावपूर्ण जीवन शैली, अनियमित खानपान और बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं के बीच योग एक प्रभावी समाधान बनकर सामने आया है। उन्होंने कहा कि नियमित योगाभ्यास से व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और भावनात्मक रूप से संतुलित रहता है। योग शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और अनेक बीमारियों से बचाव में मदद करता है। उन्होंने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में योग हर व्यक्ति की आवश्यकता बन गया है।