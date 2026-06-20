UP Monsoon Update: झुलसा रही गर्मी के बीच खुशखबरी! उत्तर प्रदेश में मानसून की एंट्री को लेकर बड़ा संकेत

UP Monsoon Update: यूपी इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। तेज धूप और गर्म हवाओं ने आम जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। प्रदेश के कई जिलों में तापमान लगातार ऊंचे स्तर पर बना हुआ है। जिससे लोगों को दिन के साथ-साथ रात में भी राहत नहीं मिल पा रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में लू चलने की संभावना जताते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गर्म हवाओं का असर बना रह सकता है। दिन का तापमान सामान्य से कई डिग्री अधिक दर्ज किया जा रहा है। जिसके चलते सड़कें दोपहर के समय लगभग सुनसान नजर आ रही हैं। गर्मी का असर बच्चों, बुजुर्गों और बाहर काम करने वाले लोगों पर सबसे ज्यादा देखा जा रहा है।