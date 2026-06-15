अलीगढ़ से 22 साल बाद पकड़ा गया ‘शातिर नेता’, दिल्ली-यूपी से उड़ाता था कारें, केरल में बेचकर बन गया माननीय

केरल की कन्नूर पुलिस ने पुराने और पेंडिंग मामलों को निपटाने के लिए एक खास अभियान चलाया था। इसी दौरान पुलिस को खबर मिली कि बलदेव सिंह यूपी के अलीगढ़ में छुपा हुआ है। कन्नूर पुलिस की टीम तुरंत अलीगढ़ के तप्पल इलाके में पहुंची और वहां की लोकल पुलिस की मदद से रविवार को बलदेव सिंह को घेरकर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उसे केरल ले गई है, जहां कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है। अब पुलिस यह पता लगा रही है कि इस 22 साल की फरारी के दौरान उसने और कितनी चोरियां की हैं।