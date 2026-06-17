Moradabad: सपना चौधरी से जुड़ा 2019 का स्टेडियम विवाद फिर गरमाया; कोर्ट ने दिया सख्त आदेश, क्या है पूरा मामला?

मामले की सुनवाई के अंत में अदालत ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि थाना सिविल लाइन से विस्तृत आख्या हर हाल में 30 जून तक पेश की जाए। न्यायालय ने संकेत दिया कि रिपोर्ट आने के बाद ही मामले की अगली दिशा तय की जाएगी और यदि समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई तो आगे की प्रक्रिया में और सख्त रुख अपनाया जा सकता है। अब सभी पक्षों की निगाहें इस अंतिम समयसीमा पर टिकी हैं, जिससे यह तय होगा कि जांच किस स्तर तक आगे बढ़ती है और न्यायिक प्रक्रिया किस दिशा में जाती है।