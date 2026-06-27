मुरादाबाद के मोहर्रम मेले में बार बालाओं ने लगाए ठुमके; वीडियो वायरल होने पर लोगों ने जताई आपत्ति, जांच में जुटी पुलिस

फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है। जांच में यह देखा जा रहा है कि वायरल वीडियो वास्तविक मेले की ही रिकॉर्डिंग है या किसी अन्य कार्यक्रम का हिस्सा है। साथ ही यह भी जांच का विषय है कि मंचीय प्रस्तुति के लिए प्रशासन से किस प्रकार की अनुमति ली गई थी और नियमों का पालन किया गया था या नहीं। इस घटना को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चा अभी भी जारी है। कुछ लोग इसे सांस्कृतिक कार्यक्रम की आड़ में अनुचित प्रस्तुति बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे सामान्य मनोरंजन का हिस्सा मान रहे हैं। इसी कारण मामला सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित न रहकर अब स्थानीय बहस का विषय बन गया है।