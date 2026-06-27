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मुरादाबाद के मोहर्रम मेले में बार बालाओं ने लगाए ठुमके; वीडियो वायरल होने पर लोगों ने जताई आपत्ति, जांच में जुटी पुलिस

Moradabad News: यूपी के मुरादाबाद में आयोजित मोहर्रम मेले का एक कथित डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। वीडियो में मंच पर बार बालाओं के डांस करने पर लोगों ने आपत्ति जताई है।
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मुरादाबाद

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Mohd Danish

Jun 27, 2026

moradabad moharram viral dance video controversy police investigation

मुरादाबाद में मोहर्रम मेले में बार बालाओं के डांस पर लोगों जताई आपत्ति (Image Video Grab)

Viral Dance Video Controversy: मुरादाबाद के थाना भगतपुर क्षेत्र के गांव भगतपुर में आयोजित मोहर्रम मेले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है। इस वीडियो में मंच पर कथित तौर पर बार बालाओं द्वारा डांस किए जाने के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर आया, लोगों के बीच तीखी प्रतिक्रिया शुरू हो गई और कुछ ही घंटों में यह मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया।

स्थानीय लोगों का कहना है कि धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाले इस मेले में इस तरह की प्रस्तुतियां सवालों के घेरे में हैं। कई लोगों ने इसे अनुचित बताते हुए नाराजगी जताई है, जबकि कुछ लोग इसे आयोजकों की लापरवाही मान रहे हैं।

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल वीडियो

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर साझा किया गया, जिसके बाद यह तेजी से अन्य प्लेटफॉर्म्स पर भी फैल गया। वीडियो वायरल होते ही लोगों की प्रतिक्रियाएं भी दो हिस्सों में बंट गईं, कुछ लोग इसे गलत बता रहे हैं तो कुछ इसे सार्वजनिक आयोजनों की बदलती संस्कृति से जोड़कर देख रहे हैं। कई यूजर्स ने सवाल उठाया कि धार्मिक आयोजनों में इस तरह की स्टेज परफॉर्मेंस की अनुमति कैसे दी गई? वहीं कुछ लोगों ने प्रशासन से इस पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

पुलिस प्रशासन हरकत में

मामला तूल पकड़ने के बाद पुलिस प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। पुलिस की ओर से जानकारी दी गई है कि थाना भगतपुर प्रभारी को पूरे मामले की जांच करने और आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि यह कार्यक्रम किस अनुमति के तहत आयोजित किया गया था और वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे दृश्य वास्तविक आयोजन का हिस्सा थे या किसी अन्य संदर्भ में रिकॉर्ड किए गए थे। जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

जांच में कई पहलुओं पर नजर

फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है। जांच में यह देखा जा रहा है कि वायरल वीडियो वास्तविक मेले की ही रिकॉर्डिंग है या किसी अन्य कार्यक्रम का हिस्सा है। साथ ही यह भी जांच का विषय है कि मंचीय प्रस्तुति के लिए प्रशासन से किस प्रकार की अनुमति ली गई थी और नियमों का पालन किया गया था या नहीं। इस घटना को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चा अभी भी जारी है। कुछ लोग इसे सांस्कृतिक कार्यक्रम की आड़ में अनुचित प्रस्तुति बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे सामान्य मनोरंजन का हिस्सा मान रहे हैं। इसी कारण मामला सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित न रहकर अब स्थानीय बहस का विषय बन गया है।

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Published on:

27 Jun 2026 05:48 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / मुरादाबाद के मोहर्रम मेले में बार बालाओं ने लगाए ठुमके; वीडियो वायरल होने पर लोगों ने जताई आपत्ति, जांच में जुटी पुलिस

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