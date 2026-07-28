संसद के बाहर चंद्रशेखर आजाद का फूटा गुस्सा, बोले- छात्रों पर हो रहा अत्याचार, बिहार में तो निर्दोषों पर AK-47 चल रही

आपको बता दें कि लोकसभा में में विपक्ष के द्वारा NEET पेपर लीक और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई जैसे मुद्दों पर भारी नारेबाजी के चलते लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर आगे की चर्चा और विधायी कार्यों को लेकर निर्णय लिया जाएगा। इस दौरान अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा सदन चलने दीजिए। चर्चा और संवाद होने दीजिए तथा सभी को अपने विचार रखने का अवसर मिलना चाहिए। पूरे देश में यह सकारात्मक संदेश जाना चाहिए कि संसद में चर्चा और बातचीत होती है।