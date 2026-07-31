शादी की जिद बनी मौत की वजह: बिजनौर में प्रेमिका और भाइयों ने बुलाकर किया कत्ल, पुलिस ने ऐसे खोला राज

स्योहारा पुलिस का कहना है कि इस मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। पूछताछ के दौरान कुछ अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं, जिनकी भूमिका की गंभीरता से जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि साक्ष्यों और जांच के आधार पर यदि अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की सभी कड़ियों को जोड़ने और मामले में शामिल हर व्यक्ति की भूमिका स्पष्ट करने में जुटी हुई है।