‘2027 में सपा होगी सफाचट’, ओम प्रकाश राजभर की पोस्ट से गरमाई यूपी की राजनीति

OP Rajbhar Attack on Akhilesh Yadav: उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। राजभर ने अपने एक्स (पूर्व ट्विटर) अकाउंट पर एक लंबी पोस्ट साझा करते हुए सपा और उसके समर्थकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनकी इस पोस्ट के बाद प्रदेश की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है।