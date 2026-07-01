अखिलेश के जन्मदिन पर ओमप्रकाश राजभर ने बधाई के साथ गिफ्ट में दी सलाह बोले- आपको मैं क्या दे सकता आप ठहरे बड़े घर के बेटे

उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी का दौर एक बार फिर तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन के अवसर पर प्रदेश सरकार में मंत्री और सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए एक लंबा संदेश साझा किया। जो अब राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। राजभर ने अपने संदेश की शुरुआत अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई और उनके उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घायु की कामना के साथ की। इसके बाद उन्होंने कहा कि काफी सोचने के बाद उन्हें लगा कि वह अखिलेश यादव को कोई भौतिक उपहार नहीं दे सकते। इसलिए एक “बेशकीमती सलाह” ही उनके लिए सबसे उपयुक्त उपहार होगी।