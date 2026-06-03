करोड़पति परिवार में हुई 4 हत्याओं के केस में बड़ा खुलासा! डेढ़ करोड़ रुपए के गहनों के बंटवारे को लेकर हुआ था विवाद, प्रयागराज का मामला

Millionaire Family Murder Case Update Prayagraj: प्रयागराज केसाउथ मलाका इलाके में कारोबारी वीरेंद्र कुमार वैश्य, उनकी पत्नी अनीता, बेटी मीनाक्षी और बेटे अभिषेक की हत्या के मामले में पुलिस जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। शुरुआती जांच के अनुसार, पूरे परिवार की हत्या की साजिश खुद बेटे अभिषेक ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर रची थी। वारदात के बाद डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक के गहनों की लूट की गई, लेकिन बाद में गहनों के बंटवारे को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। इसी विवाद में दोस्त ने अभिषेक की भी हत्या कर दी और गहने लेकर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।