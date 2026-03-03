Pathology Owner Murder Case : रामलीला का रावण बना असली कातिल! बेटे ने रची पिता की मौत की खौफनाक पटकथा

पुलिस के अनुसार, आरोपी अक्षत प्रताप सिंह ने 20 फरवरी की रात अपने पिता मानवेंद्र सिंह की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी, जब वे घर में सो रहे थे। हत्या के लिए लाइसेंसी राइफल का इस्तेमाल किया गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने जिस तरह से साक्ष्य मिटाने और पुलिस को भ्रमित करने की कोशिश की, उसने जांच अधिकारियों को भी हैरान कर दिया। जांच में सामने आया कि अक्षत बेहद शांत स्वभाव का दिखने वाला युवक था, लेकिन उसने पूरी वारदात ठंडे दिमाग से पहले ही प्लान कर ली थी।