Railway Train Driver: सर्जरी के बाद भी नहीं मिली छुट्टी! ट्रेन ड्राइवर को बीमारी साबित करने के लिए उठाना पड़ा चौंकाने वाला कदम

Railway Train Driver Medical Leave: भारतीय रेलवे के लखनऊ रेल मंडल में तैनात एक ट्रेन ड्राइवर की मेडिकल छुट्टी को लेकर सामने आया मामला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। पाइल्स (बवासीर) की सर्जरी के बाद स्वास्थ्य लाभ ले रहे लोको पायलट राजेश मीना को अतिरिक्त छुट्टी न मिलने के आरोप ने रेलवे प्रशासन, कर्मचारी अधिकारों और कार्यस्थल संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सूत्रों के अनुसार, स्वास्थ्य कारणों से अवकाश बढ़ाने की मांग लेकर अधिकारी के पास पहुंचे कर्मचारी को राहत नहीं मिली, जिसके बाद घटनाक्रम ने असामान्य रूप ले लिया।

