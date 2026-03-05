5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

‘BJP ने नीतीश जी को हाईजैक कर लिया’, तेजस्वी यादव का बड़ा हमला; बोले- 6 महीने भी नहीं…

Bihar Politics: नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और बिहार में भाजपा का सीएम बनने की सुगबुगाहट पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा की बीजेपी ने नीतीश जी को हाइजैक कर लिया है। 

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Mar 05, 2026

राजद नेता तेजस्वी यादव (Photo-IANS)

Bihar Politics: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्य सभा जाने की पुष्टि होने के बाद राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर सीधा निशाना साधते हुए तेजस्वी ने कहा कि यह सत्ता परिवर्तन जनता की भावना के खिलाफ है और BJP ने नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने की साजिश की है।

2025 से 30 फिर से नीतीश का क्या हुआ?

NDA के पुराने नारों को बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, 'सब जानते हैं कि NDA ने चुनाव में 2025 से 30 तक फिर से नीतीश का नारा दिया था। लेकिन BJP और उसके साथी चुनाव जीतने के लिए चालें और सिस्टम का इस्तेमाल करना जानते हैं। मैंने तब कहा था कि BJP ने नीतीश कुमार को हाइजैक कर लिया है और वे उन्हें दोबारा कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे।'

बीजेपी ने सबको बर्बाद किया

तेजस्वी ने दावा किया कि उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि नीतीश कुमार छह महीने से ज्यादा मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा, "BJP जिसके भी साथ रही है, उसे बर्बाद कर दिया है। जब उन्होंने (JDU) 28 जनवरी 2024 को हमें छोड़ा था, तो हमने कहा था कि BJP उन्हें बर्बाद कर देगी। आज वही हो रहा है।"

BJP को रबर-स्टैंप मुख्यमंत्री चाहिए

तेजस्वी ने गंभीर आरोप लगाते हुए भाजपा को दलित और OBC विरोधी बताया। उन्होंने कहा, 'वे (BJP) बिहार में ऐसा कोई नेता नहीं चाहते जो OBC या दलितों के लिए बोले। वे सिर्फ एक रबर-स्टैंप मुख्यमंत्री चाहते हैं जिसे वे दिल्ली से कंट्रोल कर सकें। यह सत्ता परिवर्तन लोगों के साथ धोखा है।'

नीतीश के साथ जताई हमदर्दी

तीखे हमलों के बीच तेजस्वी ने नितीश कुमार को धन्यवाद भी दिया। उन्होंने कहा, 'हमारी पूरी हमदर्दी नीतीश जी के साथ है। हमने उनके साथ काम किया है, हालांकि हम ज़्यादातर समय अपोजिशन में थे। लेकिन उन्होंने बिहार की जो सेवा की है, उसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं।'

ये भी पढ़ें

नीतीश का ‘रिटायरमेंट’ प्लान तैयार? बिहार को मिल सकता है पहला भाजपाई सीएम, इन चेहरों पर टिकी नजर
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

नीतीश कुमार

तेजस्वी यादव

Updated on:

05 Mar 2026 01:04 pm

Published on:

05 Mar 2026 12:56 pm

Hindi News / Bihar / Patna / ‘BJP ने नीतीश जी को हाईजैक कर लिया’, तेजस्वी यादव का बड़ा हमला; बोले- 6 महीने भी नहीं…

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

तो क्या बीजेपी ने चुनाव के पहले तय कर लिया था नीतीश को हटाने का गेम प्लान?

nitish kumar files rajya sabha nomination
राष्ट्रीय

नीतीश कुमार ने राज्य सभा के लिए किया नामांकन, अमित शाह - नितिन नवीन के साथ एक ही गाड़ी में पहुंचे विधानसभा

rajya sabha election, bihar politics, nitish kumar
पटना

JDU कार्यालय में तोड़फोड़, सीएम हाउस के बाहर हंगामा; नीतीश के राज्य सभा जाने के फैसले पर भड़के कार्यकर्ता

bihar politics, jdu office, bihar news
पटना

नीतीश के राज्य सभा जाने पर रोहिणी का तीखा वार, कहा- बीजेपी ने कमजोर नस दबा रखी है...

union budget 2026
पटना

'मांझी-चिराग-उपेंद्र जी, बिहार को चरागाह न बनने दें', पप्पू यादव की गैर भाजपा दलों से अपील

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.