‘BJP ने नीतीश जी को हाईजैक कर लिया’, तेजस्वी यादव का बड़ा हमला; बोले- 6 महीने भी नहीं…

NDA के पुराने नारों को बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, 'सब जानते हैं कि NDA ने चुनाव में 2025 से 30 तक फिर से नीतीश का नारा दिया था। लेकिन BJP और उसके साथी चुनाव जीतने के लिए चालें और सिस्टम का इस्तेमाल करना जानते हैं। मैंने तब कहा था कि BJP ने नीतीश कुमार को हाइजैक कर लिया है और वे उन्हें दोबारा कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे।'