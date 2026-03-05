‘मांझी-चिराग-उपेंद्र जी, बिहार को चरागाह न बनने दें’, विपक्षी नेता की अपील; कहा- निशांत कुमार को…

पप्पू यादव ने इस संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक के बाद एक कई पोस्ट किए। उन्होंने एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के साथ-साथ राजद सुप्रीमो लालू यादव से भी मार्मिक अपील की है। पप्पू यादव ने लिखा, 'मांझी जी, चिराग जी, लालू जी, उपेंद्र जी… बिहार को BJP का चरागाह न बनने दें। एकमत से निशांत जी को बिना शर्त समर्थन देकर बिहार का मुख्यमंत्री बना दें। भाजपा के लिए बिहार का दरवाजा बंद कर दें। भविष्य की राजनीति आपस में फरिया लेंगे, इतिहास में अमर हो जाओगे और बिहारी स्वाभिमान का प्रतीक बन जाओगे।'