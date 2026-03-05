‘मांझी-चिराग-उपेंद्र जी, बिहार को चरागाह न बनने दें’, विपक्षी नेता की अपील; कहा- निशांत कुमार को…

नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत के साथ। फोटो-आईपीआरडी
Bihar Politics: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्य की सत्ता छोड़कर राज्य सभा जाने के लिए तैयार हैं। होली से शुरू हुई अटकलें अब हकीकत में बदल गई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश ने खुद सोशल मीडिया पर लिखा कि वह राज्यसभा सदस्य बनना चाहते हैं। जिसके बाद अब चर्चा है कि नीतीश के इस्तीफे के बाद बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पहली बार भाजपा के पास जा सकती है और नीतीश के बेटे निशांत कुमार को उपमुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इस बीच, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने NDA में गैर-भाजपा पार्टियों से एक बड़ी अपील की है।
पप्पू यादव ने इस संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक के बाद एक कई पोस्ट किए। उन्होंने एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के साथ-साथ राजद सुप्रीमो लालू यादव से भी मार्मिक अपील की है। पप्पू यादव ने लिखा, 'मांझी जी, चिराग जी, लालू जी, उपेंद्र जी… बिहार को BJP का चरागाह न बनने दें। एकमत से निशांत जी को बिना शर्त समर्थन देकर बिहार का मुख्यमंत्री बना दें। भाजपा के लिए बिहार का दरवाजा बंद कर दें। भविष्य की राजनीति आपस में फरिया लेंगे, इतिहास में अमर हो जाओगे और बिहारी स्वाभिमान का प्रतीक बन जाओगे।'
पप्पू यादव ने एक अन्य पोस्ट में भाजपा पर कड़ा प्रहार करते हुए उसे हिंदू धर्म की ठेकेदार पार्टी करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने होली के पावन मौके पर अपने सबसे पुराने साथी (नीतीश कुमार) को धोखा दिया है।
पप्पू यादव ने लिखा, 'हिन्दू धर्म की ठेकेदार पार्टी ने होली के दिन अपने सबसे पुराने साथी को धोखा दिया। होली में पराए अपने हो जाते हैं, लेकिन BJP अपनों की पीठ में छूरा घोंप पराया बना प्राण ले लेती है।"
पप्पू यादव ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को भी आगाह करते हुए आगे लिखा,' चंद्रबाबू नायडू जी सावधान! नीतीश जी के नाश का षड्यंत्र रचने वाला आपके लिए साजिश रचे उससे पहले सचेत हो जाओ आप।'
इससे पहलू बुधवार को पप्पू यादव ने एक्स पर लिखा था कि नीतीश कुमार जी से बेहतर NDA गठबंधन में दूसरा कोई CM का चेहरा नहीं। अगर नीतीश जी नहीं तो फिर निशांत जी को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, BJP में तो जो भी दावेदार बताए जा रहे हैं, उनमें कोई बिहार के भविष्य के लिए सही साबित नहीं होंगे। निशांत सबसे शालीन, सभ्य, सुशील CM साबित होंगे।
पप्पू यादव ने यह सवाल भी उठाया कि जब जनता ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए जनादेश दिया था, तो मात्र तीन महीने में भाजपा उस जनादेश का हरण क्यों कर रही है? उन्होंने चेतावनी दी कि जनादेश का यह अपमान भाजपा को बहुत भारी पड़ेगा और आने वाले समय में पार्टी का समूल नष्ट होना तय है।
बड़ी खबरेंView All
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग