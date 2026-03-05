JDU कार्यालय में तोड़फोड़, सीएम हाउस के बाहर हंगामा; नीतीश के राज्य सभा जाने के फैसले पर भड़के कार्यकर्ता

सुबह से ही हजारों कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास (1 अणे मार्ग) के बाहर जमा हैं। वहां का माहौल बेहद इमोशनल और तनावपूर्ण है। कई कार्यकर्ता सड़क पर बैठकर रो रहे हैं, जबकि कुछ ने तो आत्मदाह करने तक की धमकी भी दी है। कार्यकर्ता 'हम जान दे देंगे लेकिन नीतीश कुमार को नहीं जाने देंगे' जैसे नारे लगा रहे हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए जेडीयू ऑफिस और सीएम हाउस के आसपास भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।