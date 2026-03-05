Bihar Politics: CM आवास के बाहर कार्यकर्ताओं का हंगामा, जेडीयू नेताओं को मुख्यमंत्री आवास जाने से रोका

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मित्र और जदयू विधायक सरयू राय ने कहा कि मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के राज्य सभा जाने का ये उचित समय नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि नेतृत्व जो भी करता है वह सोच-समझकर करता है, लेकिन, मेरी समझ से यह निर्णय सही समय पर होता है तो उसका अच्छा नतीजा निकलता। चुनाव के बाद इस तरह से आम जनता को अचानक से बताना कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं ये उचित नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि सत्ता हस्तांतरित करने का यह सही समय नहीं है। अचानक से ऐसा करना जनता और समर्थकों को ठीक नहीं लग रहा है। हमारे जैसे नेता को भी यह ठीक नहीं लग रहा है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा करने से पहले पार्टी के सीनियर नेताओं को व्यापक विमर्श करना चाहिए था। सरयू राय ने कहा कि नीतीश कुमार को कुछ दिन और बिहार में रहना चाहिए।