5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bihar Politics: CM आवास के बाहर कार्यकर्ताओं का हंगामा, जेडीयू नेताओं को मुख्यमंत्री आवास जाने से रोका

Bihar Politics: नीतीश कुमार के राज्य सभा जाने का जदयू विधायकों के साथ साथ पार्टी कार्यकर्ता भी विरोध कर रहे हैं।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Mar 05, 2026

CM आवास के बाहर जदयू कार्यकर्ता

Bihar Politics: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्य सभा जाने की चर्चा के साथ ही जदयू कार्यकर्ता दो खेमे में बंट गए हैं। नीतीश कुमार के समर्थक उनके राज्य सभा जाने का विरोध कर रहे हैं। ये बड़ी संख्या में सीएम आवास पर एकत्रित होने लगे हैं। नीतीश कुमार के राज्य सभा जाने का विरोध कर रहे लोगों ने जदयू के सीनियर नेताओं को मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश करने से रोक दिया है।

बिहार के लोग कहां जाएंगे?

सीएम नीतीश कुमार के राज्य सभा जाने को लेकर जेडीयू नेता राजीव रंजन पटेल ने कहा कि हम रोएं नहीं तो क्या करें? हमने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लाठी और लात-घूंसे सहे हैं। 2025 में हमने घर-घर जाकर नीतीश कुमार के लिए वोट मांगें। अगर वह मुख्यमंत्री नहीं रहे, तो बिहार के लोग कहां जाएंगे? उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई मुख्यमंत्री बदलना चाहता है तो वो फिर चुनाव करवा ले। उन्होंने आगे कहा कि हम नीतीश कुमार को नामांकन दाखिल करने नहीं जाने देंगे। निशांत कुमार नॉमिनेट होंगे, हम नीतीश कुमार को नहीं जाने देंगे।

सत्ता हस्तांतरित करने का यह सही समय नहीं

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मित्र और जदयू विधायक सरयू राय ने कहा कि मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के राज्य सभा जाने का ये उचित समय नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि नेतृत्व जो भी करता है वह सोच-समझकर करता है, लेकिन, मेरी समझ से यह निर्णय सही समय पर होता है तो उसका अच्छा नतीजा निकलता। चुनाव के बाद इस तरह से आम जनता को अचानक से बताना कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं ये उचित नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि सत्ता हस्तांतरित करने का यह सही समय नहीं है। अचानक से ऐसा करना जनता और समर्थकों को ठीक नहीं लग रहा है। हमारे जैसे नेता को भी यह ठीक नहीं लग रहा है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा करने से पहले पार्टी के सीनियर नेताओं को व्यापक विमर्श करना चाहिए था। सरयू राय ने कहा कि नीतीश कुमार को कुछ दिन और बिहार में रहना चाहिए।

ये भी पढ़ें

Nishant Political Entry: क्या शुरू होने जा रहा है ‘निशांत युग’? जदयू में एंट्री से पहले पढ़ें उनसे जुड़ी बातें
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

05 Mar 2026 12:29 pm

Published on:

05 Mar 2026 11:58 am

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Politics: CM आवास के बाहर कार्यकर्ताओं का हंगामा, जेडीयू नेताओं को मुख्यमंत्री आवास जाने से रोका

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

'BJP ने नीतीश जी को हाईजैक कर लिया', तेजस्वी यादव का बड़ा हमला

पटना

'मांझी-चिराग-उपेंद्र जी, बिहार को चरागाह न बनने दें', पप्पू यादव की गैर भाजपा दलों से अपील

पटना

‘दोनों सदनों का सदस्य बनूं’, राज्य सभा चुनाव पर आ गई नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया

Bihar News, Bihar CM Nitish Kumar, Nitish Kumar, JDU, Bihar Politics, Rajya Sabha Elections 2026, Rajya Sabha Elections,
राष्ट्रीय

Bihar Politics: दिल्ली शिफ्ट होंगे नीतीश? बिहार में बदलेगा पूरा पावर गेम, कौन बनेगा नया ‘सत्ता केंद्र’?

पटना

Nitish Kumar Rajya Sabha: नीतीश का राज्य सभा जाने का JDU नेता ही कर रहे विरोध, दे दी बड़ी चेतावनी

Bihar News, Bihar CM Nitish Kumar, Nitish Kumar, JDU, Bihar Politics, Rajya Sabha Elections 2026, Rajya Sabha Elections,
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.