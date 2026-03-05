Bihar Politics: दिल्ली शिफ्ट होंगे नीतीश? बिहार में बदलेगा पूरा पावर गेम, कौन बनेगा नया ‘सत्ता केंद्र’?

Bihar Politics मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा के साथ ही बिहार की राजनीति का पावर सेंटर भी बदल जायेगा। माना जा रहा है कि कुछ देर के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नामांकन कर सकते हैं। इसके साथ ही एनडीए में नए मुख्यमंत्री चुनने और पूरी सरकार के नए सिरे से गठन को लेकर भी बैठकों का दौर शुरू हो जायेगा। बैठक में नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की स्थिति में बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? उपमुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा? बीजेपी का सीएम होगा तो जेडीयू से क्या फिर दो डिप्टी सीएम होंगे, ऐसे तमाम सवाल का हल बैठक में निकाला जायेगा।