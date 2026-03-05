5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bihar Politics: दिल्ली शिफ्ट होंगे नीतीश? बिहार में बदलेगा पूरा पावर गेम, कौन बनेगा नया ‘सत्ता केंद्र’?

नीतीश कुमार के सीएम पद छोड़ने की स्थिति में निशांत को डिप्टी सीएम के बदले जदयू के कई विधायक सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं। अभी तक निशांत को डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा चल रही है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Mar 05, 2026

बिहार के सीएम नीतीश कुमार। (फोटो- IANS)

Bihar Politics मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा के साथ ही बिहार की राजनीति का पावर सेंटर भी बदल जायेगा। माना जा रहा है कि कुछ देर के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नामांकन कर सकते हैं। इसके साथ ही एनडीए में नए मुख्यमंत्री चुनने और पूरी सरकार के नए सिरे से गठन को लेकर भी बैठकों का दौर शुरू हो जायेगा। बैठक में नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की स्थिति में बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? उपमुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा? बीजेपी का सीएम होगा तो जेडीयू से क्या फिर दो डिप्टी सीएम होंगे, ऐसे तमाम सवाल का हल बैठक में निकाला जायेगा।

सत्ता का बदलेगा केंद्र

बिहार में बीजेपी और जेडीयू की भूमिका पूरी तरह से बदल सकती है। अभी बिहार की एनडीए सरकार में सत्ता की कमान जेडीयू के पास है। लेकिन, नीतीश कुमार के दिल्ली जाने की स्थिति में बिहार में सीएम की कुर्सी किसके पास होगी और उसका क्या स्वरूप होगा इसको लेकर कई तरह के सवाल के जवाब भी एनडीए की बैठक में तय होंगे। नई सरकार के गठन को लेकर चहलकदमी राज्यसभा चुनाव के परिणाम के बाद शुरू होगी। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी की ओर से सीएम पद के लिए दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय के नाम की चर्चा हो रही है।

डिप्टी सीएम नहीं सीएम की उठी मांग

नीतीश कुमार के सीएम पद छोड़ने की स्थिति में निशांत को डिप्टी सीएम के बदले जदयू के कई विधायक सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं। अभी तक निशांत को डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा चल रही है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि निशांत फिलहाल कोई पद लेने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में जदयू से कौन दो डिप्टी सीएम हो सकते हैं, इसपर भी नीतीश के राज्य सभा जाने की स्थिति में सहमति बननी बाकी है।

विधानसभा चुनाव में हो गया था तय

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को में पांच महीने पहले ही नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए को प्रचंड जीत मिली थी। सूत्रों का कहना है कि चुनाव के वक्त ही इसकी पूरी पटकथा लिखी गई थी। लेकिन चुनाव में नीतीश कुमार के नाम पर ही एनडीए को बड़ी जीत मिली थी, इसलिए उन्हें 10वीं बार सीएम के रूप में शपथ दिलाई गई थी। गृह मंत्रालय बीजेपी को अपने पास रखना एक रणनीति का ही हिस्सा था।

ये भी पढ़ें

Nishant Political Entry: क्या शुरू होने जा रहा है ‘निशांत युग’? जदयू में एंट्री से पहले पढ़ें उनसे जुड़ी बातें
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

05 Mar 2026 11:26 am

Published on:

05 Mar 2026 10:47 am

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Politics: दिल्ली शिफ्ट होंगे नीतीश? बिहार में बदलेगा पूरा पावर गेम, कौन बनेगा नया ‘सत्ता केंद्र’?

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘दोनों सदनों का सदस्य बनूं’, राज्य सभा चुनाव पर आ गई नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया

Bihar News, Bihar CM Nitish Kumar, Nitish Kumar, JDU, Bihar Politics, Rajya Sabha Elections 2026, Rajya Sabha Elections,
राष्ट्रीय

Nitish Kumar Rajya Sabha: नीतीश का राज्य सभा जाने का JDU नेता ही कर रहे विरोध, दे दी बड़ी चेतावनी

Bihar News, Bihar CM Nitish Kumar, Nitish Kumar, JDU, Bihar Politics, Rajya Sabha Elections 2026, Rajya Sabha Elections,
राष्ट्रीय

Nishant Political Entry: क्या शुरू होने जा रहा है ‘निशांत युग’? जदयू में एंट्री से पहले पढ़ें उनसे जुड़ी बातें

पटना

सत्ता हस्तांतरण में जल्दबाज़ी क्यों? नीतीश के राज्यसभा जाने पर JDU विधायक ने खड़े किए सवाल

पटना

BIT Mesra के पढ़े हैं निशांत, दो साल तक किसी को पता नहीं था कि नीतीश के बेटे हैं

Nishant Kumar
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.