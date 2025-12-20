Aaj Ka Rashifal 21 December : धनु राशि में सूर्य-चंद्र का महासंयोग, आज साल के सबसे छोटे दिन चमकेगी इन 7 राशियों की किस्मत

Aaj Ka Rashifal 21 December 2025 : 21 दिसंबर 2025, रविवार का दिन ज्योतिषीय और खगोलीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज पौष मास का 16वां दिन है और साल का सबसे छोटा दिन भी है। ग्रहों की स्थिति की बात करें तो आज सूर्य देव और चंद्रमा दोनों ही धनु राशि में विराजमान रहेंगे, जो कई राशियों के लिए गुडलक और भाग्य के द्वार खोलने वाला है। आज 'चंद्र दर्शन' का शुभ संयोग है और रविवार होने के कारण यह दिन सूर्य देव की उपासना और व्रत के लिए सर्वश्रेष्ठ है। पंडित मुकेश भरद्वाज से आइए दैनिक राशिफल में विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक, पारिवारिक और स्वास्थ्य के मोर्चे पर कैसा रहने वाला है।