Fengshui Tips: घर के इस स्थान पर रखें फेंगशुई के ये सिक्के, चुटकियों में बनेंगे सारे काम

Lucky Coins Feng Shui: अक्सर हम देखते हैं बहुत मेहनत करने के बाद भी हमें सफलता हाथ नहीं लगती है। लाखों कोशिश के बाद ही हमें काम पूरे नहीं होते हैं, ऐसे में वास्तु शास्त्र और फेंगशुई शास्त्र में कुछ खास चीजों के बारे में बताया गया है। अगर हम फेंगशुई के टिप्स के अनुसार अपने घर में इन खास सिक्कों को रख लेते हैं तो हमारे सारे बिगड़े काम बनने लगते हैं। इनको अपने घर के खास स्थान पर रखने से घर में बरकत आती है और हमें दिन दौगुनी और रात चौगुनी तरक्की मिलने लगती है। आइए जानते हैं फेंगशुई टिप्स के अनुसार हमें किन सिक्कों को अपने घर में और कहां रखने चाहिए।