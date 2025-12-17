17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Panna Stone Benefits : पन्ना पहनने का सही तरीका: किसे धारण करना चाहिए और क्या हैं इसके लाभ?

Panna Stone Benefits : एमरल्ड रिंग (पन्ना): ज्योतिष के अनुसार इसके फायदे और इसे कैसे पहनें बता रहे हैं एस्ट्रोलॉजर शरद शर्मा

3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Dec 17, 2025

Panna Stone Benefits

Panna Stone Benefits : बुध ग्रह की कृपा और अपार सफलता के लिए ऐसे धारण करें पन्ना अंगूठी (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Panna Stone Benefits : आप मानें या न मानें, ज्योतिष के अनुसार रत्न पहनने से आप और आपकी किस्मत बदल सकती है। आपको बस इसे अपने हाथों में पहनना है और एक नॉर्मल एक्सेसरी की तरह दिखाना है, लेकिन इसके कुछ खास छिपे हुए फायदे हैं। आइए जानते है एस्ट्रोलॉजर शरद शर्मा से उन जादुई रत्नों में से एक के बारे में जानें (Panna Gemstone) एमरल्ड या पन्ना। अक्सर सदियों पुराने वैदिक ज्योतिष से जुड़ा, एमरल्ड को एक शक्तिशाली रत्न माना जाता है, जिस पर भारतीय ज्योतिष में बुध (बुध) का शासन है।

Panna Gemstone : एमरल्ड का शानदार लुक इसकी बुद्धि, कम्युनिकेशन और विचारों की स्पष्टता को बढ़ाने की जानी-मानी क्षमता से और भी बेहतर होता है। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में खुशहाली और शांति चाहते हैं तो एमरल्ड रिंग पहनें। लेकिन ट्विस्ट यह है कि आपको इसे सही तरीके से पहनना होगा।

एमरल्ड रिंग पहनने के असली फायदे क्या हैं? | Benefits of Wearing an Emerald Ring

आपको इसे किस उंगली में पहनना चाहिए? और क्या यह छोटी उंगली में पहनने पर अलग तरह से काम करता है? - ये सभी सवाल आपके मन में घूम रहे होंगे। लेकिन चिंता न करें, हम साथ मिलकर इस हरे रत्न को पहनने का सही तरीका बताएंगे। तो, क्या आप इन एमरल्ड रिंग्स को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाने के लिए तैयार हैं?

एमरल्ड (पन्ना) स्टोन क्या है?

एमरल्ड, या पन्ना, एक चमकीला हरा रत्न है और वैदिक ज्योतिष में नवरत्न (नौ पवित्र पत्थरों) में से एक है। बुध (बुध ग्रह) से जुड़ा, पन्ना बुद्धि, बिज़नेस की समझ, बातचीत, समझदारी और याददाश्त को कंट्रोल करता है। आप महिलाओं के लिए एक शानदार और सुंदर एमरल्ड रिंग देख सकते हैं, लेकिन पुरुषों के लिए एमरल्ड रिंग चुनते समय बोल्ड लेकिन रॉयल लुक चुनें।

कहते हैं कि हर चमक सोना नहीं होती। लेकिन इस मामले में यह सच नहीं है। देखने में आकर्षक होने के बावजूद, ये रत्न आपको रॉयल लुक देते हुए किसी की ज़िंदगी बदलने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं।

एमरल्ड रिंग पहनने के टॉप फायदे

एस्ट्रोलॉजर शरद शर्मा ने जहा, आप सोच रहे होंगे कि एमरल्ड रिंग ही क्यों चुनें, दूसरी रिंग्स क्यों नहीं? चिंता न करें, आपको इस ब्लॉग में अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आइए जानें कि एमरल्ड रिंग आप पर और आपकी ज़िंदगी पर कैसे असर डाल सकती है।

1. कम्युनिकेशन और बोलने की क्षमता को बेहतर बनाता है

    बुध कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है, इसलिए अगर आप भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और बोलने की क्षमता को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो पन्ना रिंग पहनने से मदद मिलती है:

    • हकलाना या झिझक कम होती है
    • बोलने की क्षमता और असरदार तरीके से बात करने में सुधार होता है
    • टीचिंग, मीडिया, पब्लिक रिलेशन्स या राइटिंग में करियर बनाने में फायदा होता है

    2. मेंटल क्लैरिटी और इंटेलिजेंस बढ़ती है

      आज की तेज़ रफ़्तार दुनिया में मेंटल क्लैरिटी और इंटेलिजेंस ज़रूरी हैं, एमरल्ड पहनने से मदद मिल सकती है:

      • एनालिटिकल सोच और लॉजिकल फैसले लेना
      • क्रिएटिव एक्सप्रेशन और तेज़ याददाश्त
      • फोकस और कंसंट्रेशन, खासकर स्टूडेंट्स और स्कॉलर के लिए

      3. करियर ग्रोथ बढ़ाता है

        कौन नहीं चाहता कि उसका करियर ग्रोथ बढ़े? एमरल्ड रिंग पहनने से आपको इसमें मदद मिल सकती है, खासकर अगर आप एक प्रोफेशनल या एंटरप्रेन्योर हैं, तो कहा जाता है कि यह रिंग ये चीज़ें लाती है:

        • ट्रेडिंग, फाइनेंस और बिज़नेस नेगोशिएशन में सफलता दिलाती है
        • प्रेजेंटेशन और लीडरशिप रोल में कॉन्फिडेंस बढ़ाती है

        4. इमोशंस को ठीक करती है और शांत करती है

          • एंग्जायटी और नर्वसनेस कम करती है
          • आपको मन की शांति देकर अंदरूनी तालमेल को बढ़ावा देती है
          • बेहतर समझ के ज़रिए रिश्तों को मज़बूत करती है

          5. फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स

            मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने के अलावा, एमरल्ड रिंग पहनने के कई फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। कुछ लोगों का मानना ​​है कि पन्ना इन चीज़ों को मज़बूत करता है:

            • नर्वस सिस्टम
            • आँखें और कान
            • रेस्पिरेटरी सिस्टम

            ध्यान दें: एमरल्ड रिंग पहनने के फायदे हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग होते हैं, जो उनकी कुंडली और ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है।

            एमरल्ड रिंग किसे पहननी चाहिए? | Who Should Wear an Emerald Ring

            एस्ट्रोलॉजर शरद शर्मा ने जहा, अगर आपको लगता है कि एमरल्ड रिंग एक फैशन स्टेटमेंट है जिसे हर कोई पहन सकता है, तो आप गलत हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार,

            एमरल्ड उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है जिन पर बुध का असर ज़्यादा है या जो बुध के बुरे असर (बुध की महादशा या अंतर्दशा) झेल रहे हैं। इसे अक्सर इनके लिए पहनने की सलाह दी जाती है:

            • मिथुन और कन्या राशि वाले
            • स्टूडेंट्स, राइटर, स्पीकर और बिज़नेस करने वाले


            जिन्हें बुध से जुड़ी दिक्कतें जैसे याददाश्त कम होना, कम्युनिकेशन में रुकावट या एंग्जायटी हो रही है
            टिप: बिना किसी ज्योतिषी से पूछे पन्ना कभी न पहनें। गलत पत्थर फायदे से ज़्यादा नुकसान कर सकता है।

            ये भी पढ़ें

            Jagannath Puri Ekadashi : जगन्नाथ पुरी का अनोखा नियम: यहां एकादशी के दिन उपवास वर्जित, जानें क्यों महाप्रसाद खाने से नहीं टूटता व्रत
            धर्म और अध्यात्म
            Jagannath Puri Ekadashi

            खबर शेयर करें:

            Join Arovia on WhatsApp

            Published on:

            17 Dec 2025 01:53 pm

            Hindi News / Astrology and Spirituality / Panna Stone Benefits : पन्ना पहनने का सही तरीका: किसे धारण करना चाहिए और क्या हैं इसके लाभ?

            बड़ी खबरें

            View All

            धर्म/ज्योतिष

            ट्रेंडिंग

            New Year Astrology 2026: ये उपाय बदल देंगे आपकी किस्मत

            New Year 2026 Astrology (PC: GEMINI GENERATED)
            धर्म/ज्योतिष

            Vastu Tips For Main Door: घर के मुख्य द्वार पर लगा ले ये चीजें, खुल जाएगा कुबेर का खजाना

            Vastu Tips For Main Door
            धर्म/ज्योतिष

            सिर्फ 1 दिन करें ये उपाय, मां लक्ष्मी की कृपा से बरसेगा धन

            Maa Lakshmi Ki kripa Pane ke Upay
            धर्म-कर्म

            Paush Amavasya Shubh Sanyog 2025: पौष अमावस्या के दिन बन रहे हैं ये खास संयोग, इन काम को करने से मिलेगा पूर्वजों का आशीर्वाद

            Paush Amavasya Shubh Sanyog 2025
            धर्म/ज्योतिष

            वास्तु शांति हवन कैसे करें? हर समस्या से तुरंत मिलेगी मुक्ति

            Akshay Khanna Vastu Shani Hawan
            धर्म-कर्म
            Play Store

            DOWNLOAD ON

            Play Store

            App Store

            DOWNLOAD ON

            App Store

            TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
            Patrika Site Logo

            Trending Topics

            Parliament Winter Session

            PM Modi

            Year Ender

            Top Categories

            राष्ट्रीय

            मनोरंजन

            स्वास्थ्य

            राजस्थान

            मध्य प्रदेश

            Legal

            Privacy Policy

            Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

            This website follows the DNPA’s code of conduct

            Code of Conduct

            About Us

            Grievance Policy

            RSS

            Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.