Panna Stone Benefits : पन्ना पहनने का सही तरीका: किसे धारण करना चाहिए और क्या हैं इसके लाभ?

Panna Stone Benefits : बुध ग्रह की कृपा और अपार सफलता के लिए ऐसे धारण करें पन्ना अंगूठी (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
Panna Stone Benefits : आप मानें या न मानें, ज्योतिष के अनुसार रत्न पहनने से आप और आपकी किस्मत बदल सकती है। आपको बस इसे अपने हाथों में पहनना है और एक नॉर्मल एक्सेसरी की तरह दिखाना है, लेकिन इसके कुछ खास छिपे हुए फायदे हैं। आइए जानते है एस्ट्रोलॉजर शरद शर्मा से उन जादुई रत्नों में से एक के बारे में जानें (Panna Gemstone) एमरल्ड या पन्ना। अक्सर सदियों पुराने वैदिक ज्योतिष से जुड़ा, एमरल्ड को एक शक्तिशाली रत्न माना जाता है, जिस पर भारतीय ज्योतिष में बुध (बुध) का शासन है।
Panna Gemstone : एमरल्ड का शानदार लुक इसकी बुद्धि, कम्युनिकेशन और विचारों की स्पष्टता को बढ़ाने की जानी-मानी क्षमता से और भी बेहतर होता है। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में खुशहाली और शांति चाहते हैं तो एमरल्ड रिंग पहनें। लेकिन ट्विस्ट यह है कि आपको इसे सही तरीके से पहनना होगा।
आपको इसे किस उंगली में पहनना चाहिए? और क्या यह छोटी उंगली में पहनने पर अलग तरह से काम करता है? - ये सभी सवाल आपके मन में घूम रहे होंगे। लेकिन चिंता न करें, हम साथ मिलकर इस हरे रत्न को पहनने का सही तरीका बताएंगे। तो, क्या आप इन एमरल्ड रिंग्स को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाने के लिए तैयार हैं?
एमरल्ड, या पन्ना, एक चमकीला हरा रत्न है और वैदिक ज्योतिष में नवरत्न (नौ पवित्र पत्थरों) में से एक है। बुध (बुध ग्रह) से जुड़ा, पन्ना बुद्धि, बिज़नेस की समझ, बातचीत, समझदारी और याददाश्त को कंट्रोल करता है। आप महिलाओं के लिए एक शानदार और सुंदर एमरल्ड रिंग देख सकते हैं, लेकिन पुरुषों के लिए एमरल्ड रिंग चुनते समय बोल्ड लेकिन रॉयल लुक चुनें।
कहते हैं कि हर चमक सोना नहीं होती। लेकिन इस मामले में यह सच नहीं है। देखने में आकर्षक होने के बावजूद, ये रत्न आपको रॉयल लुक देते हुए किसी की ज़िंदगी बदलने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं।
एस्ट्रोलॉजर शरद शर्मा ने जहा, आप सोच रहे होंगे कि एमरल्ड रिंग ही क्यों चुनें, दूसरी रिंग्स क्यों नहीं? चिंता न करें, आपको इस ब्लॉग में अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आइए जानें कि एमरल्ड रिंग आप पर और आपकी ज़िंदगी पर कैसे असर डाल सकती है।
बुध कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है, इसलिए अगर आप भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और बोलने की क्षमता को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो पन्ना रिंग पहनने से मदद मिलती है:
आज की तेज़ रफ़्तार दुनिया में मेंटल क्लैरिटी और इंटेलिजेंस ज़रूरी हैं, एमरल्ड पहनने से मदद मिल सकती है:
कौन नहीं चाहता कि उसका करियर ग्रोथ बढ़े? एमरल्ड रिंग पहनने से आपको इसमें मदद मिल सकती है, खासकर अगर आप एक प्रोफेशनल या एंटरप्रेन्योर हैं, तो कहा जाता है कि यह रिंग ये चीज़ें लाती है:
मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने के अलावा, एमरल्ड रिंग पहनने के कई फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। कुछ लोगों का मानना है कि पन्ना इन चीज़ों को मज़बूत करता है:
ध्यान दें: एमरल्ड रिंग पहनने के फायदे हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग होते हैं, जो उनकी कुंडली और ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है।
एस्ट्रोलॉजर शरद शर्मा ने जहा, अगर आपको लगता है कि एमरल्ड रिंग एक फैशन स्टेटमेंट है जिसे हर कोई पहन सकता है, तो आप गलत हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार,
एमरल्ड उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है जिन पर बुध का असर ज़्यादा है या जो बुध के बुरे असर (बुध की महादशा या अंतर्दशा) झेल रहे हैं। इसे अक्सर इनके लिए पहनने की सलाह दी जाती है:
जिन्हें बुध से जुड़ी दिक्कतें जैसे याददाश्त कम होना, कम्युनिकेशन में रुकावट या एंग्जायटी हो रही है
टिप: बिना किसी ज्योतिषी से पूछे पन्ना कभी न पहनें। गलत पत्थर फायदे से ज़्यादा नुकसान कर सकता है।
