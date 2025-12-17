Panna Stone Benefits : पन्ना पहनने का सही तरीका: किसे धारण करना चाहिए और क्या हैं इसके लाभ?

Panna Stone Benefits : आप मानें या न मानें, ज्योतिष के अनुसार रत्न पहनने से आप और आपकी किस्मत बदल सकती है। आपको बस इसे अपने हाथों में पहनना है और एक नॉर्मल एक्सेसरी की तरह दिखाना है, लेकिन इसके कुछ खास छिपे हुए फायदे हैं। आइए जानते है एस्ट्रोलॉजर शरद शर्मा से उन जादुई रत्नों में से एक के बारे में जानें (Panna Gemstone) एमरल्ड या पन्ना। अक्सर सदियों पुराने वैदिक ज्योतिष से जुड़ा, एमरल्ड को एक शक्तिशाली रत्न माना जाता है, जिस पर भारतीय ज्योतिष में बुध (बुध) का शासन है।