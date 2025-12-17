Gemstone For Health: पेट और हड्डियों की बीमारी होंगी दूर,धारण करें ये रत्न

Gemstone: आज के समय में लोग दवाइयों के साथ-साथ वैकल्पिक उपचारों की ओर भी तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। ज्योतिष में रत्न चिकित्सा (Gem Therapy) को स्वास्थ्य सुधार का एक प्रभावी माध्यम माना गया है। मान्यता है कि सही रत्न, सही विधि से धारण करने पर ग्रहों को संतुलित करता है और शरीर पर सकारात्मक प्रभाव डालता है।