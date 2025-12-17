17 दिसंबर 2025,

बुधवार

धर्म/ज्योतिष

Gemstone For Health: पेट और हड्डियों की बीमारी होंगी दूर,धारण करें ये रत्न

सही रत्न का चयन ग्रहों को संतुलित कर स्वास्थ्य में सुधार ला सकता है। पेट की समस्या में पन्ना और हड्डियों-नसों की परेशानी में माणिक्य व नीलम उपयोगी माने जाते हैं, लेकिन रत्न धारण करने से पहले ज्योतिषीय सलाह लेना अत्यंत आवश्यक है।

भारत

image

Astrodesk

image

Deepika Negi

Dec 17, 2025

gemstone origin story ratno ki utpatti kaise hui

gemstone origin story ratno ki utpatti kaise hui: रत्नों की उत्पत्ति कैसे हुई

Gemstone: आज के समय में लोग दवाइयों के साथ-साथ वैकल्पिक उपचारों की ओर भी तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। ज्योतिष में रत्न चिकित्सा (Gem Therapy) को स्वास्थ्य सुधार का एक प्रभावी माध्यम माना गया है। मान्यता है कि सही रत्न, सही विधि से धारण करने पर ग्रहों को संतुलित करता है और शरीर पर सकारात्मक प्रभाव डालता है।

कैसे काम करती है रत्न चिकित्सा?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हर रत्न का संबंध किसी न किसी ग्रह से होता है।

  • पुखराज (Yellow Sapphire) – बृहस्पति
  • मोती (Pearl) – चंद्रमा
  • मूंगा (Coral) – मंगल
  • माणिक्य (Ruby) – सूर्य
  • पन्ना (Emerald) – बुध
  • नीलम (Blue Sapphire) – शनि

जब कोई व्यक्ति रत्न धारण करता है, तो उससे संबंधित ग्रह मजबूत होता है और उसके विपरीत स्वभाव वाले ग्रह कमजोर पड़ते हैं। स्वास्थ्य के मामले में रत्न दो तरीकों से लाभ देते हैं—

  • रोग देने वाले ग्रह को संतुलित करना
  • उसके विपरीत ग्रह को मजबूत करना

पेट से जुड़ी समस्याएं और रत्न उपाय

आज सबसे अधिक बीमारियां पेट और पाचन तंत्र से जुड़ी होती हैं। ज्योतिष के अनुसार, पेट संबंधी रोग मुख्य रूप से बृहस्पति, चंद्र और राहु से जुड़े होते हैं।

यदि आपको गैस, अपच, एसिडिटी या पेट दर्द की समस्या रहती है, तो

  • पुखराज, मोती और गोमेद पहनने से बचें।
  • ऐसे मामलों में पन्ना (Emerald) धारण करना लाभकारी माना जाता है, क्योंकि यह बुध ग्रह को मजबूत करता है।
  • कुछ विशेष स्थितियों में हल्के स्लेटी या श्याम वर्ण का मोती भी फायदेमंद हो सकता है, लेकिन यह केवल विशेषज्ञ सलाह से ही पहनें।

हड्डियों और नसों की समस्या में कौन-सा रत्न पहनें?

हड्डियों की कमजोरी सूर्य से और नसों (Nerves) की समस्या शनि से संबंधित मानी जाती है।

  • हड्डियों के दर्द, कैल्शियम की कमी या जोड़ों की समस्या में माणिक्य (Ruby) लाभ देता है।
  • नसों से जुड़ी परेशानी, झनझनाहट या सुन्नता में नीलम (Blue Sapphire) सहायक माना जाता है।
  • कुछ मामलों में पीतांबरी नीलम (जिसमें हल्का पीला रंग हो) भी उपयोगी रहता है।

17 Dec 2025 11:26 am

