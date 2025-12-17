Paush Amavasya Shubh Sanyog 2025: पौष अमावस्या के दिन बन रहे हैं ये खास संयोग, इन काम को करने से मिलेगा पूर्वजों का आशीर्वाद

Paush Amavasya Shubh Sanyog 2025: सनातन धर्म में अमावस्या तिथि को महत्वपूर्ण तिथियों में से एक माना गया है। ये तिथि हर महीने में आती है। अमावस्या के दिन दान पुण्य करने का विधान है। पौष अमावस्या के दिन पितृों का श्राद्ध कर्म और तर्पण किया जाता है। इस साल पौष अमावस्या 19 दिसंबर 2025 को मनाई जाएगी। पौष अमावस्या के दिन पितृों का तर्पण करने से इसका फल दुगुना बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यता है कि अमावस्या की तिथि पर पितर धरती लोक पर विचरण करने के लिए आते हैं और अपने परिवार को आशीर्वाद देते हैं। इस साल पौष अमावस्या के दिन कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। आइए जानते हैं इन खास संयोगों के बारे में।