Atithi Devo Bhava: अतिथि देवो भव की परंपरा क्यों है खास? पढ़ें वेदों और महाभारत में क्या कहा गया है

Atithi Devo Bhava Meaning: भारतीय संस्कृति में “अतिथि देवो भव” की परंपरा को बहुत ही विशेष और पवित्र माना गया है। शास्त्रों के अनुसार, जो व्यक्ति बिना किसी सूचना के घर आता है, उसे अतिथि माना जाता है और उसे देवता के समान सम्मान देना चाहिए। महर्षि शातातप ने भी अतिथि के लक्षण बताते हुए उसके महत्व को स्पष्ट किया है। वेदों और पुराणों में अतिथि सेवा को धर्म और पुण्य से जोड़ा गया है। यही कारण है कि हमारे यहां अतिथि का आदर-सत्कार करना एक महान कर्तव्य माना गया है।