Atithi Devo Bhava: अतिथि देवो भव की परंपरा क्यों है खास? पढ़ें वेदों और महाभारत में क्या कहा गया है

Atithi ka mahatva in Hindu dharm|Gemini
Atithi Devo Bhava Meaning: भारतीय संस्कृति में “अतिथि देवो भव” की परंपरा को बहुत ही विशेष और पवित्र माना गया है। शास्त्रों के अनुसार, जो व्यक्ति बिना किसी सूचना के घर आता है, उसे अतिथि माना जाता है और उसे देवता के समान सम्मान देना चाहिए। महर्षि शातातप ने भी अतिथि के लक्षण बताते हुए उसके महत्व को स्पष्ट किया है। वेदों और पुराणों में अतिथि सेवा को धर्म और पुण्य से जोड़ा गया है। यही कारण है कि हमारे यहां अतिथि का आदर-सत्कार करना एक महान कर्तव्य माना गया है।
शास्त्रों में अतिथि वह माना गया है जो बिना पूर्व सूचना के, किसी भी समय घर आ जाए। महर्षि शातातप के अनुसार, ऐसा व्यक्ति किसी उद्देश्य से नहीं, बल्कि संयोगवश आता है, और उसी रूप में वह सम्मान का पात्र बनता है। यही कारण है कि भारतीय समाज में अतिथि का आगमन शुभ माना जाता है।
वेदों में अतिथि सत्कार को यज्ञ के समान बताया गया है। जब कोई अतिथि हमारे द्वार पर आता है और हम उसका स्वागत करते हैं, तो यह देवताओं को आहुति देने के बराबर पुण्य देता है। इसका संदेश स्पष्ट है, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है।
महाभारत में कहा गया है कि जो व्यक्ति अतिथि को जल, भोजन, दीपक और विश्राम स्थान देता है, वह महान पुण्य का भागी बनता है। वहीं, जो अतिथि को निराश कर देता है, उसके जीवन में दुःख और अशांति का वास होता है। यह केवल धार्मिक डर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी का संकेत है।
मनुस्मृति में बताया गया है कि गृहस्थ को अतिथि को वही भोजन देना चाहिए जो वह स्वयं करता है। इससे समानता और सम्मान की भावना प्रकट होती है। अतिथि का सत्कार व्यक्ति के यश, आयु और सुख को बढ़ाता है।
अतिथि सत्कार केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि दिल से किया गया सच्चा स्वागत होना चाहिए। एक मुस्कान, मीठे शब्द और आत्मीय व्यवहार जैसी छोटी-छोटी बातें ही अतिथि को खास महसूस कराती हैं। भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है कि हर आने वाला व्यक्ति अपने साथ एक अवसर लेकर आता है और पुण्य कमाने का, रिश्तों को मजबूत बनाने का और इंसानियत निभाने का। इसलिए अतिथि का आदर सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि हमारे संस्कारों की पहचान है।
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