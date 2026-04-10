Panchang 11 April 2026 : पंचांग 11 अप्रैल 2026 : शुभ चौघड़िया 7:45 से, राहुकाल 9-10:30, नक्षत्र और राशिफल

दिशा शूल - आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा । इसलिए आज पूर्व दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

राहु काल वेला - (मध्यमान से) दिन 9.00 से 10.30 तक

तिथि – नवमी तिथि रात्रि 12.38 तक होगी तदुपरान्त दशमी तिथि होगी ।

नक्षत्र – उत्तराषाढ़ा नक्षत्र दिन 1.40 तक रहेगा तदुपरान्त श्रवण नक्षत्र होगा ।

योग – सिद्ध योग सायं 6.39 तक रहेगा तदुपरान्त साध्य योग रहेगा ।

करण – तैतिल करण दिन 11.57 तक रहेगा तदुपरान्त गर करण रहेगा।

विशिष्ट योग – सवार्थसिद्धि योग दिन 1-40 से सूर्योदय तक,

व्रत / दिवस विशेष – महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती,

चन्द्रमा – आज सम्पूर्ण दिन रात्रि मकर राशि में होगा ।