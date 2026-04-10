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Panchang 11 April 2026 : पंचांग 11 अप्रैल 2026 : शुभ चौघड़िया 7:45 से, राहुकाल 9-10:30, नक्षत्र और राशिफल

Aaj Ka Panchang 11 April 2026 : शनिवार 11 अप्रैल 2026 का पूरा पंचांग: नवमी तिथि, श्रवण नक्षत्र, सवार्थसिद्धि योग। शुभ चौघड़िया 7:45-9:20, पूर्व दिशा शूल। ज्योतिबा फुले जयंती। मकर राशि बच्चे के नाम ज, जी, खी। राहुकाल 9-10:30। शुभ मुहूर्त चेक करें!

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भारत

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Manoj Vashisth

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Pandit Mukesh Bhardwaj

Apr 10, 2026

Panchang 11 April 2026

Panchang 11 April 2026 : आज का पंचांग 11 अप्रैल 2026 (शनिवार) (फोटो सोर्स: Gemini AI)

Aaj Ka Panchang 11 April 2026 :शनिवार, 11 अप्रैल 2026 का पंचांग विक्रम संवत 2083 (रौद्र संवत्सर) में प्रवेश करता है। आज उत्तरायण और बसंत ऋतु में वैशाख कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि रात 12:38 तक रहेगी। शुभ कार्यों के लिए 7:45 से 9:20 तक शुभ चौघड़िया और 2:02 से 5:11 तक लाभ-अमृत मुहूर्त बेस्ट। पूर्व दिशा में यात्रा न करें, राहुकाल 9:00-10:30 सावधान। महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती मनाएं। चंद्र मकर राशि में, आज जन्मे बच्चों के नाम ज, जी, खी, खु, खे रखें। मकर राशि वाले धैर्यवान व्यापारी स्वभाव के होते हैं।

आज का पंचांग शनिवार 11 अप्रैल, 2026 | Aaj Ka Panchang 11 April 2026 :

(वीडियो सोर्स : Devdarshan TV)

विक्रम संवत् - 2083
संवत्सर नाम – रौद्र
शक संवत् – 1948
हिजरी सन् – 1447
मु. मास – 22 सव्वाल
अयन – उत्तरायण
ऋतु – बसंत ऋतु
मास – वैशाख
पक्ष – कृष्ण

आज का चौघड़िया

क्रमांकचौघड़िया प्रकारसमय (प्रारम्भ - समाप्ति)कार्य की स्थिति
1शुभ7:45 AM – 9:20 AMशुभ कार्य के लिए अच्छा
2चर12:28 PM – 2:02 PMसामान्य/चल कार्य के लिए उपयुक्त
3लाभ2:02 PM – 3:36 PMलाभदायक कार्यों के लिए अच्छा
4अमृत3:36 PM – 5:11 PMअत्यंत शुभ, सभी कार्यों के लिए श्रेष्ठ

दिशा शूल - आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा । इसलिए आज पूर्व दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।
राहु काल वेला - (मध्यमान से) दिन 9.00 से 10.30 तक
तिथि – नवमी तिथि रात्रि 12.38 तक होगी तदुपरान्त दशमी तिथि होगी ।
नक्षत्र – उत्तराषाढ़ा नक्षत्र दिन 1.40 तक रहेगा तदुपरान्त श्रवण नक्षत्र होगा ।
योग – सिद्ध योग सायं 6.39 तक रहेगा तदुपरान्त साध्य योग रहेगा ।
करण – तैतिल करण दिन 11.57 तक रहेगा तदुपरान्त गर करण रहेगा।
विशिष्ट योग – सवार्थसिद्धि योग दिन 1-40 से सूर्योदय तक,
व्रत / दिवस विशेष – महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती,
चन्द्रमा – आज सम्पूर्ण दिन रात्रि मकर राशि में होगा ।

ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन

  • शनि उदय पूर्व में रात्रि 12-05 पर होगा।
  • आज जन्म लेने वाले बच्चे – आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि मकर होगी ।
  • आज दिन 1.40 तक जन्म लेने वाले बच्चों का उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होगा तदुपरान्त श्रवण नक्षत्र होगा ।
  • आज जन्मे बच्चों का ताम्र पाद होगा ।
  • आज जन्म लेने वाले बच्चों के प्रथम नामाक्षर ज, जि, खी, खु, खे पर रखे जा सकते हैं।

मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं. ये राशि शांत स्वभाव की धैर्यवान व सहनशील होती हैं परंतु ये लोभी भी होते हैं। इनका व्यवहार गहन विचार करने वाला व क्षमाशील होता हैं। ये लोग अच्छे व्यापारी होते हैं। ये चर राशि होने के कारण एक स्थान पर एक जगह टिक कर कार्य नहीं कर पाते।

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Published on:

10 Apr 2026 12:54 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Panchang 11 April 2026 : पंचांग 11 अप्रैल 2026 : शुभ चौघड़िया 7:45 से, राहुकाल 9-10:30, नक्षत्र और राशिफल

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