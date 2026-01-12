12 जनवरी 2026,

सोमवार

Horoscope 2026: इन 6 राशियों को मिलेगा अपार धन, करियर और प्यार में सफलता

Horoscope 2026: साल 2026 में वृषभ, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला और मकर राशि वालों की किस्मत चमकेगी। जानिए पैसा, करियर और प्यार से जुड़ी बड़ी भविष्यवाणी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Jan 12, 2026

Horoscope 2026

Horoscope 2026 : इन 6 राशियों की बदलेगी किस्मत, नहीं रहेगा शनि-राहु का असर (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Horoscope 2026: साल 2026 कुछ राशियों के लिए वाकई खास रहने वाला है। करियर हो, प्यार या पैसा हर मोर्चे पर जमकर सफलता मिलेगी। इस साल को सूर्य का साल कहते हैं और ज्योतिषियों की मानें तो छह राशियों के लिए ये वक्त किस्मत का ताला खोलने वाला है। न शनि की साढ़े साती का डर, न राहु-केतु की टेंशन इन लोगों को बस फायदा ही फायदा मिलने वाला है। चलिए, जानते हैं कौन सी हैं ये खुशकिस्मत राशियां।

वृषभ (Taurus Horoscope 2026)

वृषभ राशि वालों के लिए 2026 किसी तोहफे से कम नहीं रहेगा। नौकरी या बिजनेस हर जगह स्थिरता मिलेगी, पैसा भी खूब आएगा। मई-जून के बाद तो कमाई के मौके और तेजी से बढ़ेंगे। परिवार में भी सुख-शांति बनी रहेगी। शादी या कोई बड़ा शुभ काम भी हो सकता है।

मिथुन (Gemini Horoscope 2026)

मिथुन वालों के लिए ये साल किस्मत चमकाने वाला है। शुरुआत में सब कुछ नार्मल लगेगा, लेकिन धीरे-धीरे आपके फेवर में चीज़ें बदलेंगी। इनकम के नए रास्ते खुलेंगे, ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी। सरकारी या कोर्ट-कचहरी के मामलों में भी जीत मिलने के आसार हैं। नए प्रोजेक्ट्स या स्टार्टअप की शुरुआत का भी सही समय है।

कर्क (Cancer Horoscope 2026)

कर्क राशि वालों के लिए ये साल किसी सरप्राइज से कम नहीं। अचानक कहीं से पैसा हाथ लग सकता है या पैतृक संपत्ति से फायदा मिल सकता है। हां, खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल रखें। निवेश से पहले किसी अनुभवी की राय जरूर लें। करियर में उन्नति होगी, लेकिन जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। जून-जुलाई में थोड़ा धैर्य रखना जरूरी है।

कन्या (Virgo Horoscope 2026)

कन्या वालों के लिए 2026 प्रॉपर्टी, घर और पैसों के मामले में फायदे का सौदा है। पैतृक संपत्ति से भी कुछ अच्छा मिल सकता है। शादी के मामले में भी अच्छी खबर मिल सकती है। ऑफिस में लीडरशिप क्वालिटी दिखेगी, पार्टनरशिप से भी फायदा होगा। अगस्त-सितंबर थोड़े चुनौतीपूर्ण रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद सब ठीक हो जाएगा।

तुला (Libra Horoscope 2026)

तुला राशि वालों के लिए ये साल बैलेंस और लगातार ग्रोथ का है। करियर और बिजनेस में स्थिरता मिलेगी, इनकम बढ़ेगी। फरवरी के बाद किस्मत का साथ और ज्यादा मिलेगा। रिस्क लेने से बचें, मगर परिवार में अच्छे मौके आएंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी जीतने के चांस हैं।

मकर (Capricorn Horoscope 2026)

मकर राशि वालों का पिछला साल थोड़ा मुश्किलों भरा रहा, दिमाग और सेहत दोनों पर असर पड़ा। लेकिन 2026 में हालात बदलेंगे। पैसों का फ्लो ठीक रहेगा, आमदनी और खर्चों का बैलेंस बन जाएगा। सेहत भी सुधरेगी, खासकर पुरानी बीमारियां जैसे त्वचा या आंखों की परेशानी दूर होने लगेगी। पुराना बोझ उतरता महसूस होगा।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

