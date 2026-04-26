Shani Kharab Hone Ke Sanket : कुंडली में शनि शुभ या अशुभ? बिना कुंडली देखे ऐसे पहचानें + असरदार उपाय

बिना वजह के आपके हड्डियों में दर्द होने लगे, पेन होने लगे, खासतौर से कमर में और पीठ में ज्यादा दर्द होने लगे तो समझिए कि शनि आपको शुभ फल नहीं दे रहा है। और सब कुछ एकदम ठीक चल रहा है। आपके बाल जरूरत से ज्यादा अगर झड़ने लगे तो आप समझ लीजिए कि शनि आपको अनुकूल परिणाम नहीं दे रहा है। शनि आपको शुभ फल नहीं दे रहा है तो जीवन में हर कार्य में मुश्किल आएगी। आपको शारीरिक समस्या परेशान करेगी। शरीर में दर्द होगा और मेहनत करने के बावजूद उसका फल आपको नहीं मिलेगा। अगर शनि ब्रह्मांड में आपको अशुभ परिणाम दे रहा है तो अब लक्षणों से अगर आपने जान लिया कि