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Shani Kharab Hone Ke Sanket : कुंडली में शनि शुभ या अशुभ? बिना कुंडली देखे ऐसे पहचानें + असरदार उपाय

Shani Dosh Symptoms and Remedies : क्या आपकी कुंडली में शनि शुभ है या अशुभ? जानिए शनि के अच्छे और बुरे लक्षण, जीवन पर प्रभाव और आसान उपाय जिनसे आप शनि को मजबूत बना सकते हैं।

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भारत

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Manoj Vashisth

Apr 26, 2026

Shani Kharab Hone Ke Sanket

Shani Kharab Hone Ke Sanket : शनि के शुभ-अशुभ लक्षण और उनके उपाय (फोटो सोर्स: AI@Gemini)

Shani Kharab Hone Ke Sanket : आज हम आपको बताएंगे कि किन लक्षणों से आप जान सकते हैं कि आपकी कुंडली का शनि शुभ है या अशुभ है। और अगर शनि के लक्षण यह बता रहे हैं कि आपकी कुंडली में शनि अशुभ है तो उसको बेहतर करने के उपाय क्या हैं? देखिए आज हम आपको बता रहे हैं कि बिना कुंडली देखे बिना हाथ की रेखाओं को देखे आप आदमी के लक्षणों से जान सकते हैं कि उसका शनि कैसा है? शुभ है या अशुभ है तो ऐसे कैसे जान सकते हैं? कैसे लक्षण समझ सकते हैं? देखिए हर ग्रह की अपनी विशेषता होती है।

शनि के लक्षणों को पहचानना बहुत सरल

ग्रह के अच्छे और बुरे लक्षण होते हैं जो व्यक्ति के ऊपर दिखाई देते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति के लक्षणों को समझें तो आप उस व्यक्ति के ग्रहों को जान सकते हैं। इसके लिए व्यक्ति के स्वभाव और आदतों पर ध्यान देना होगा। क्योंकि जिस ग्रह का प्रभाव अच्छा या बुरा व्यक्ति के ऊपर होगा उसी ग्रह के स्वभाव और आदत उसकी होगी। शनि के जो लक्षण होते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर यह बहुत साफ होते हैं और शनि के लक्षणों को पहचानना बहुत सरल होता है। आदमी खाता कैसे है, बोलता कैसे है? उसका पहनावा कैसा है? उसके चलने का तरीका कैसा है?

कौन से लक्षण यह बताते हैं कि हमारे जीवन में शनि अशुभ है

यह सब अगर माइन्यूटली देखा जाए तो आप बड़ी आसानी से जान जाएंगे कि किस व्यक्ति के ऊपर किस ग्रह का प्रभाव सबसे ज्यादा है। अब कौन से लक्षण यह बताते हैं कि हमारे जीवन में हमारा शनि अशुभ है। यह बात हम कैसे जान सकते हैं। अगर शनि अशुभ होगा तो व्यक्ति की वाणी और स्वभाव कठोर होगा।

  • व्यक्ति प्रेम से नम्रता से बात नहीं करेगा।
  • कठोरता से रूखे स्वभाव से बात करेगा।
  • शनि अगर अशुभ है तो व्यक्ति के बाल रूखे होते हैं। सधे हुए संवरे हुए नहीं होते।
  • जिनका शनि अशुभ होता है, ऐसे लोग लापरवाह और कामचोर स्वभाव के होते हैं। ज्यादातर अपना काम टालते रहते हैं।
  • जिनका शनि अशुभ होता है उनके जीवन में आप देखेंगे कि आमतौर पर कोई बड़ी घटना घटती है उम्र के 35- 36 साल के बाद और उसके बाद जीवन में बड़ा बदलाव आ जाता है।

शनि अगर अशुभ होता है तो व्यक्ति जीवन में निम्न काम में रहता है और गलत काम करता है और छुपाता है। शनि के अशुभ होने का सबसे बड़ा लक्षण यह है कि जिनका शनि अशुभ होता है। ऐसे लोगों को कदम कदम पर संघर्ष का सामना करना पड़ता है। छोटी से छोटी चीज पाने के लिए छोटे से छोटा काम करने के लिए जीवन में संघर्ष बना रहता है। और एक स्थिति में जीवन में अकेलापन महसूस होता है।

यानी अगर शनि आपका नकारात्मक है, अशुभ है तो आपको सब कुछ होने के बावजूद आपको नेगेटिविटी और अकेलापन महसूस होगा।

अगर शनि आपके जीवन में शुभ है तो कौन से लक्षण दिखेंगे?

शनि जब कुंडली में शुभ होता है, शनि का प्रभाव होता है तो व्यक्ति लंबा और दुबला पतला होता है। ऐसे लोगों के बाल आमतौर पर घने होते हैं। जिनकी कुंडली में शनि की शुभता होती है।

जिनका शनि शुभ होगा ऐसे लोग बड़े डिसिप्लिंड होंगे। टाइम से आएंगे। टाइम से जाएंगे। टाइम से काम करेंगे। और कर्मठ होते हैं। अपना काम करने में ईमानदार रहते हैं। देखिए शनि शुभ होता है तब भी जीवन में संघर्ष बहुत करना पड़ता है। लेकिन इस परिश्रम का फल मीठा होता है। शनि शुभ हो तो परिश्रम के फल मिलते हैं। और ऐसे लोग परिश्रम से आगे बढ़ते हैं। और जिनका शनि शुभ होता है। आमतौर पर जीवन के मध्य भाग में लगभग 35 साल के बाद आध्यात्मिक हो जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी इनके अंदर आ जाती है।

शनि अगर शुभ होगा तो ऐसे लोग कानून से परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट से या आध्यात्म से संबंध रखते हैं। शनि अगर आपका लीड कर रहा है और आपके लिए शुभ है तो जीवन में चीजों को पाने में विलंब तो हो सकता है लेकिन चीजें मिलेंगी जरूर विलंब से ही सही लेकिन जीवन में बहुत सारा धन आपको प्राप्त होगा।

यानी आपकी कुंडली में शनि अगर शुभ होगा तो आप अनुशासित होंगे। मेहनत करके आगे बढ़ेंगे। काम करने में थोड़ी देरी होगी लेकिन देरी होने के बावजूद आप तमाम सफलताएं अपने जीवन में प्राप्त करेंगे।

वर्तमान गोचर में शनि की स्थिति

जैसे आज के समय में शनि देव मीन राशि में है। तो जो वर्तमान में शनि है वो शुभ परिणाम नहीं दे रहे हैं। आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। वर्तमान में शनि की मुश्किल आ रही है। कैसे जानेंगे? घर आपका एकदम बढ़िया है। घर में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन घर में सीलन अगर आने लगे बिना वजह के अगर घर में सीलन आ रही हो तो समझिए कि इस समय शनि आपको शुभ परिणाम नहीं दे रहा है। बिना वजह के आपको चोट लगने लगे। खासतौर से पैरों में बार-बार अगर चोट लगे तो समझिए शनि आपको शुभ परिणाम नहीं दे रहा है।

बिना वजह के आपके हड्डियों में दर्द होने लगे, पेन होने लगे, खासतौर से कमर में और पीठ में ज्यादा दर्द होने लगे तो समझिए कि शनि आपको शुभ फल नहीं दे रहा है। और सब कुछ एकदम ठीक चल रहा है। आपके बाल जरूरत से ज्यादा अगर झड़ने लगे तो आप समझ लीजिए कि शनि आपको अनुकूल परिणाम नहीं दे रहा है। शनि आपको शुभ फल नहीं दे रहा है तो जीवन में हर कार्य में मुश्किल आएगी। आपको शारीरिक समस्या परेशान करेगी। शरीर में दर्द होगा और मेहनत करने के बावजूद उसका फल आपको नहीं मिलेगा। अगर शनि ब्रह्मांड में आपको अशुभ परिणाम दे रहा है तो अब लक्षणों से अगर आपने जान लिया कि

आपका शनि अशुभ है आपको अशुभ फल दे रहा है तो क्या उपाय करेंगे?

  • अपना आचरण और अपना आहार व्यवहार शुद्ध रखिए।
  • आप मांस मदिरा का सेवनन करें या आप अपशब्द बोले बेवजह लोगों को अपमानित करें तो इससे आपका शनि सुधरेगा नहीं और खराब होगा।
  • अपना आचरण और आहार व्यवहार शुद्ध रखिए।
  • सफाई से रहिए, स्वच्छता से रहिए और धर्म का ठीक तरीके से पालन करिए।
  • शनि कितना भी अशुभ क्यों ना हो अगर आप भगवान शिव के या भगवान कृष्ण के भक्त हैं और नियमित रूप से उनकी उपासना करते हैं तो शनिदेव की पीड़ा आपको नहीं मिलेगी।
  • देर तक सोने से दिन में और देर रात तक जगने से शनि खराब होता है। इससे बचना चाहिए।
  • हल्के नीले रंग के कपड़े जीवन में ज्यादा प्रयोग करिए। आपको लाभ होगा।
  • रोज शाम को सूर्यास्त के बाद शनि मंत्र का 108 बार जप करिएगा।
  • ओम शंग शश्वराय नमः ओम शंग शश्वराय नमः इस मंत्र का रोज शाम को जप करिएगा। आपके लिए बहुत अच्छा होगा।

ऐसा कहा जाता है कि शनिवार को लोहा नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा क्यों?

देखिए शनि की जो धातु है वो लोहे को माना जाता है और ऐसा मानते हैं कि अगर आप शनिवार को लोहा खरीदें तो इससे शनि भारी होगा। जीवन में दुर्घटना होगी। संघर्ष बढ़ेगा। देखिए जिनकी कुंडलियों में शनि की स्थिति अच्छी है, शनि अनुकूल है, वह शनिवार को लोहा खरीद सकते हैं। उनके लिए ज्यादा मुश्किलें नहीं हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली में शनि गड़बड़ है, शनि खराब है, तब शनिवार को लोहा खरीदने से आपको नुकसान हो सकता है। जिनकी कुंडली में शनि अच्छा नहीं है, उन्हें शनिवार को लोहा नहीं खरीदना चाहिए। बाकी लोग शनिवार को लोहा खरीद सकते हैं।

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Published on:

26 Apr 2026 02:52 pm

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