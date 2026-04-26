Surya Nakshatra Change 2026 : मेष, मिथुन, सिंह और धनु राशि वालों को मिलेगा राजयोग जैसा सुख और अपार संपत्ति

Surya Nakshatra Change 2026 (फोटो सोर्स: AI@Gemini)
Surya Nakshatra Change 2026 : ज्योतिष में ग्रहों का राशि बदलना तो बड़ी बात है, लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब सूर्य, यानी ग्रहों के राजा, अपना नक्षत्र बदलते हैं। 27 अप्रैल 2026 को ऐसा ही कुछ खास होने जा रहा है सूर्य अश्विनी से निकलकर भरणी नक्षत्र में पहुंच जाएंगे।
अब भरणी की बात करें तो इसके स्वामी हैं शुक्र, जिन्हें ऐश्वर्य और धन का देवता माना गया है। जब सूर्य और शुक्र की ताकत एक जगह मिलती है, तो कुछ राशियों पर पैसा और खुशियों की बरसात हो जाती है। आइए जानते हैं एस्ट्रोलॉजर डॉ शरद शर्मा से वो चार राशियां कौन सी हैं, जिनकी किस्मत इस मौके पर चमक उठेगी।
मेष वालों के लिए यह नक्षत्र परिवर्तन किसी जैकपॉट जैसा है। आपका आत्मविश्वास आसमान छूने लगेगा। अगर कहीं पैसा फंसा हुआ था तो उसके वापस मिलने की पूरी उम्मीद है। ऑफिस में मेहनत नजर आएगी, और अपना बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं तो 27 अप्रैल के बाद से यही सही वक्त है।
मिथुन जातकों के लिए सूर्य और शुक्र का मिलन नए कमाई के रास्ते खोल देगा। आपके पुराने निवेश अब अच्छे रिटर्न देने वाले हैं, चाहे शेयर हो या प्रॉपर्टी। कुछ खास लोगों से मुलाकात होगी, जो आगे चलकर बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिला सकते हैं। आपके आराम और सुविधाएं भी बढ़ेंगी।
सिंह वालों के लिए सूर्य का नक्षत्र बदलना बेहद शुभ है, क्योंकि सूर्य खुद इनकी राशि के स्वामी हैं। प्रमोशन के योग बन रहे हैं, सरकारी नौकरी वालों को खास मौका मिलेगा। पैतृक संपत्ति का कोई पुराना झगड़ा अब आपके पक्ष में सुलझ सकता है, और समाज में आपकी पहचान और ताकत बढ़ेगी।
धनु राशि वाले अब सुपरफास्ट सफलता के रोड पर हैं। भाग्य आपके साथ रहेगा, जो भी काम अटके हुए थे, वो अब पूरे हो जाएंगे। आप पैसे को सही जगह लगाना सीखेंगे, फिजूल खर्ची पर ब्रेक लगेगा और बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बिजनेस के सिलसिले में की गई यात्राएं भी फायदा देंगी और आपको प्रतिस्पर्धा में टॉप पर रखेंगी।
भरणी नक्षत्र को शुक्र का नक्षत्र माना जाता है और इसका प्रतीक 'योनि' है, जो सृजन और विकास को दर्शाता है। जब सूर्य यहाँ आते हैं, तो यह आर्थिक समृद्धि के लिए सबसे शक्तिशाली समय माना जाता है।
इस गोचर के दौरान यदि आप रोज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें और शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं (मिश्री या चावल) का दान करें, तो इस गोल्डन पीरियड का लाभ दोगुना हो सकता है।
2026 का यह नक्षत्र परिवर्तन केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि मेष, मिथुन, सिंह और धनु राशि वालों के लिए सुनहरे भविष्य का द्वार है। अपनी मेहनत जारी रखें, क्योंकि सितारे अब आपके पक्ष में हैं।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
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