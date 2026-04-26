Surya Nakshatra Change 2026 : मेष, मिथुन, सिंह और धनु राशि वालों को मिलेगा राजयोग जैसा सुख और अपार संपत्ति

अब भरणी की बात करें तो इसके स्वामी हैं शुक्र, जिन्हें ऐश्वर्य और धन का देवता माना गया है। जब सूर्य और शुक्र की ताकत एक जगह मिलती है, तो कुछ राशियों पर पैसा और खुशियों की बरसात हो जाती है। आइए जानते हैं एस्ट्रोलॉजर डॉ शरद शर्मा से वो चार राशियां कौन सी हैं, जिनकी किस्मत इस मौके पर चमक उठेगी।