Venus Meets Jupiter 2026 : दशकों बाद बना दुर्लभ संयोग, अब दरिद्रता होगी दूर और बरसेगा राजाओं जैसा ठाठ-बाट

Gajlaxmi Rajyog 2026: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की चाल अक्सर हमारी जिंदगी में बड़े उलटफेर करती है, लेकिन जब ब्रह्मांड के दो सबसे शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति और धन के स्वामी शुक्र एक साथ हाथ मिलाते हैं, तो जन्म होता है गजलक्ष्मी राजयोग का। आने वाली 14 मई, 2026 की तारीख कैलेंडर में नोट कर लीजिए। दशकों बाद बनने वाला यह दुर्लभ संयोग न केवल कंगाली दूर करने की शक्ति रखता है, बल्कि व्यक्ति को रंक से राजा बनाने का दम भी रखता है। आइए जानते हैं क्या है यह राजयोग और कौन सी वो भाग्यशाली राशियाँ हैं जिनकी लॉटरी लगने वाली है।