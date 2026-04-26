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Venus Meets Jupiter 2026 : दशकों बाद बना दुर्लभ संयोग, अब दरिद्रता होगी दूर और बरसेगा राजाओं जैसा ठाठ-बाट

Gajlaxmi Rajyog 2026: 14 मई 2026 को बन रहा दुर्लभ गजलक्ष्मी राजयोग आपकी किस्मत बदल सकता है। जानें मेष, मिथुन, सिंह और धनु राशि वालों को कैसे मिलेगा धन, सफलता और तरक्की का बड़ा मौका।

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भारत

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Manoj Vashisth

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Pandit Mukesh Bhardwaj

Apr 26, 2026

Gajlaxmi Rajyog 2026

Gajlaxmi Rajyog 2026 : गजलक्ष्मी राजयोग 2026: जानें किन राशियों की खुलेगी किस्मत और कैसे मिलेगा धन-वैभव (फोटो सोर्स: AI@Gemini)

Gajlaxmi Rajyog 2026: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की चाल अक्सर हमारी जिंदगी में बड़े उलटफेर करती है, लेकिन जब ब्रह्मांड के दो सबसे शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति और धन के स्वामी शुक्र एक साथ हाथ मिलाते हैं, तो जन्म होता है गजलक्ष्मी राजयोग का। आने वाली 14 मई, 2026 की तारीख कैलेंडर में नोट कर लीजिए। दशकों बाद बनने वाला यह दुर्लभ संयोग न केवल कंगाली दूर करने की शक्ति रखता है, बल्कि व्यक्ति को रंक से राजा बनाने का दम भी रखता है। आइए जानते हैं क्या है यह राजयोग और कौन सी वो भाग्यशाली राशियाँ हैं जिनकी लॉटरी लगने वाली है।

क्या है गजलक्ष्मी राजयोग का असली रहस्य?

हिंदू ज्योतिष में गुरु (Jupiter) को ज्ञान और विस्तार का कारक माना जाता है, जबकि शुक्र (Venus) ऐश्वर्य, लग्जरी और रोमांस के देवता हैं। जब ज्ञान और संपत्ति का मिलन होता है, तो इंसान के जीवन में सुख-सुविधाओं की बाढ़ आ जाती है। 2026 का यह गोचर इसलिए खास है क्योंकि यह न केवल आपकी जेब भरेगा, बल्कि समाज में आपके मान-सम्मान को भी चार चांद लगाएगा।

इन 4 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन

1. मेष राशि (Aries): बैंक बैलेंस में होगा भारी इजाफा

    मेष राशि वालों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। 14 मई के बाद आपके रुके हुए काम रॉकेट की रफ्तार से दौड़ेंगे।

    फायदा: अटका हुआ पैसा वापस मिलेगा और अचानक कहीं से बड़ा धन लाभ हो सकता है।

    करियर: बॉस आपके काम के मुरीद होंगे और नई जिम्मेदारी के साथ बड़ी सैलरी की भी संभावना है।

    2. मिथुन राशि (Gemini): व्यापार में मचेगी धूम

      अगर आप बिजनेसमैन हैं, तो समझ लीजिए आपकी चांदी होने वाली है।

      फायदा: नई पार्टनरशिप और विदेशी सौदों से मुनाफा कई गुना बढ़ जाएगा।

      घर-परिवार: घर में शहनाइयां बज सकती हैं या कोई मांगलिक कार्य संपन्न होगा। विदेश जाने का सपना देख रहे लोगों की फाइल अब आगे बढ़ेगी।

      सिंह राशि (Leo): प्रमोशन और पावर का योग

        सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय 'किंग साइज' लाइफ जीने का है।

        फायदा: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को गुड न्यूज मिल सकती है।

        स्वास्थ्य: पुरानी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा और आप खुद को काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे। कार्यस्थल पर आपका रूतबा बढ़ेगा।

        4 धनु राशि (Sagittarius): भाग्य का मिलेगा पूरा साथ

          चूंकि गुरु आपकी राशि का स्वामी है, इसलिए यह योग आपके लिए अत्यंत फलदायी है)

          फायदा: जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में फैसला आपके पक्ष में आएगा। पैतृक संपत्ति से लाभ होने के प्रबल योग हैं। निवेश के लिए यह 2026 का सबसे बेहतरीन समय साबित होगा।

          क्या करें अगर आपकी राशि इनमें नहीं है?

          घबराएं नहीं गजलक्ष्मी राजयोग का लाभ हर कोई उठा सकता है। अपनी किस्मत को एक्टिवेट करने के लिए ये उपाय जरूर करें:

          शुक्रवार को लक्ष्मी साधना: हर शुक्रवार महालक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें और मिश्री का भोग लगाएं।

          गुरुवार का दान: पीले कपड़े पहनें और विष्णु चालीसा का पाठ करें। चने की दाल का दान करना भी शुभ रहेगा।

          उत्तर-दक्षिण का संतुलन: अपने घर की दक्षिण दिशा को साफ रखें और वहां कोई भारी सामान या तिजोरी रखें ताकि आया हुआ धन टिक सके।

          2026 का गजलक्ष्मी राजयोग केवल एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि आर्थिक तंगी से बाहर निकलने का एक ईश्वरीय द्वार है। सकारात्मक रहें और कर्म पर विश्वास रखें, क्योंकि सितारे आपका साथ देने के लिए तैयार हैं।

          अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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          Aaj Ka Rashifal 26 April 2026

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          Published on:

          26 Apr 2026 10:12 am

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