Panchang : आज का पंचांग 26 अप्रैल 2026 (रविवार) : तिथि, नक्षत्र, चौघड़िया, राहुकाल, शुभ मुहूर्त व साप्ताहिक व्रत-त्योहार

दिशा शूल - आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा । इसलिए आज पश्चिम दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

उपाय - यदि पश्चिम दिशा में यात्रा करना आज आवश्यक हो और टालना संभव ना हो तो यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व शुद्ध घी अथवा शिखरन या खीर खाकर, जल से भरे कलश का शगुन लेकर यात्रा प्रारंभ करें।

राहु काल वेला - (मध्यमान से) दिन 4.30 से 6.00 तक

उपाय - राहु काल में शुभ कार्यों का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। यदि कार्य को टाला जाना संभव ना हो तो मिष्ठान्न का सेवन करके ही कार्य प्रारंभ करें। इससे राहुकाल का दुष्प्रभाव कम होगा।

तिथि – दशमी तिथि सायं 6.07 तक होगी तदुपरान्त एकादशी तिथि होगी ।

नक्षत्र – मघा नक्षत्र रात्रि 8.27 तक होगा तदुपरान्त पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र होगा ।

योग – वृद्धि योग रात्रि 10.28 तक रहेगा तदुपरान्त ध्रुव योग रहेगा ।

करण – तैतिल करण प्रातः 6.17 तक रहेगा तदुपरान्त गर करण रहेगा।

विशिष्ट योग – यमघंट योग सूर्योदय से रात्रि 8-27 तक, रवियोग रात्रि 8-27 तक

व्रत / दिवस विशेष – श्री महावीर स्वामी कैवल्य ज्ञान (जैन), विवाह मुहूर्त्त मघा में, गंडमूल रात्रि 8-27 तक,

चन्द्रमा – आज सम्पूर्ण दिन रात्रि सिंह राशि में होगा ।