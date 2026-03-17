Aaj Ka Rashifal 18 March 2026 : राशिफल 18 मार्च 2026: अमावस्या का प्रभाव, किन राशियों को मिलेगा लाभ और किन्हें सावधान रहना होगा?

Aaj Ka Rashifal 18 March 2026 : 18 मार्च 2026, बुधवार का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास है क्योंकि आज अमावस्या तिथि के साथ चंद्रमा का अधिकांश समय कुंभ राशि में रहेगा और शाम के बाद मीन राशि में प्रवेश करेगा। साथ ही वक्री बुध के कारण कम्युनिकेशन में सावधानी रखना बेहद जरूरी होगा। ग्रहों की स्थिति में बन रहे विशेष योग कुछ राशियों के लिए तरक्की और नए अवसर लेकर आएंगे, जबकि कुछ को सतर्क रहने की जरूरत होगी। ऐसे में जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का विस्तृत राशिफल।