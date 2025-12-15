Tarot Horoscope 16 December 2025 : आज का टैरो राशिफल: इन 5 राशियों को मिलेगी नई नौकरी और जबरदस्त धन लाभ, टैरो कार्ड्स ने दिए अहम संकेत

Tarot Horoscope 16 December 2025 : आज का टैरो राशिफल | 12 राशियों का टैरो भविष्यफल (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
Tarot Horoscope 16 December 2025 : आज का टैरो राशिफल आपके जीवन से जुड़े हर महत्वपूर्ण पहलू पर मार्गदर्शन करता है। टैरो कार्ड्स के माध्यम से आज के दिन करियर, नौकरी, बिजनेस, धन, प्रेम, विवाह, शिक्षा, विदेश यात्रा और पारिवारिक जीवन से जुड़ी सटीक भविष्यवाणियाँ सामने आती हैं। आज का दिन कई राशियों के लिए नई नौकरी, बिजनेस डील, धन लाभ और रिश्तों में मजबूती के संकेत दे रहा है। आइए जानते हैं टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का टैरो राशिफल। (Aaj ka Tarot Rashifal)
आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इस राशि के स्टूडेंट्स को आज किसी कंपनी से जॉब के लिए कॉल आ सकती है। साथ ही किसी नये कोर्स को ज्वॉइन करने के लिए आज का दिन शुभ है। प्राइवेट कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों को आज काम के सिलसिले में विदेश यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। आज आपको पैसों के लेन-देन में सावधानी बरतनी चाहिए। कहीं निवेश कर रहें है तो आज का दिन आपके लिए शुभ है। आज अपने गुस्से पर कंट्रोल करें इससे आपके बिगड़ते हुए काम पूरे हो जाएंगे।
आज आपका दिन खुशनुमा रहने वाला है। इस राशि के बिजनेसमैन आज किसी जरुरी काम से विदेश की यात्रा कर सकते हैं, यात्रा लाभदायक होगी। साथ ही जीवनसाथी की राय लेने से आपके बिजनेस को किसी बड़ी कंपनी से डील फाइनल करने में सफलता मिलेगी, जिससे घर में छोटी-सी पार्टी हो सकती है। इस राशि के प्रोफेसर के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। लॉ के स्टूडेंट्स आज आगे की पढ़ाई करने के लिए किसी विदेश के कॉलेज में फार्म भर सकते हैं। माता-पिता का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा।
आज आपके सोचे हुए काम पूरे होंगे। अगर आज नये बिजनेस की शुरूआत करने की सोच रहें है तो आज का दिन आपके लिए शुभ है। आज किसी फ्रेंड से आपको सहयोग मिलेगा, जिससे आप कई दिनों से रुके कार्यों को पूरा कर लेंगे। जीवनसाथी के सहयोग से आपको किसी बड़े काम में सफलता मिलेगी। आज आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज आप जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने में सफल होंगे।
आज आपका दिन खास रहेगा। आज रास्ते में जाते समय आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है, जिसका फायदा आपको भविष्य में अवश्य मिलेगा। आज जीवनसाथी के साथ मिलकर घर के जरुरी कामों में हाथ बटा सकते हैं। जिससे आपके परिवार वालों को थोड़ा राहत महसूस होगा। बच्चों आज पार्क जायेंगे, साथ ही आईसक्रीम भी खा सकते हैं। इस राशि के अविवाहितों को आज विवाह के लिए अच्छा प्रस्ताव आ सकता है। लवमेट के साथ लॉग ड्राइव पर जाने की प्लानिंग बन सकती है। स्पोर्ट से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है।
आज का दिन आपके अनुकूल रहेगा। किसी काम को करने में आज आपके सामने कई बड़ी चुनौतियां आएंगी। जिसे आप धैर्य के साथ सॉल्व कर लेंगे। आज आपको अपनी कार्यशीलता के लिए सम्मानित किया जा सकता है। इस राशि के लोगों को आज के दिन कम्प्यूटर से रिलेटेड सामान खरीदना शुभ है। आज आपको माता-पिता से स्नेह मिलेगा। आप घर में आज छोटी पार्टी का आयोजन कर सकते हैं। इससे पारिवारिक रिश्ते मजबूत बनेंगे। इस अवसर पर आपके घर दूर का कोई रिश्तेदार आकर, आपको सरप्राइस दे सकता है। निवेश करने के लिए आज का दिन आपके लिए शुभ है।
आज पूराने विचारों को छोड़कर नए विचारों को अपनाएंगे। आपके इस विचार को देखकर परिवार का मन उत्साह से भर जाऐगा। साथ ही आज घर पर अपना मनपसंद खाना खा सकते हैं। इस राशि के जो लोग अपने करियर की नई शुरुआत करने की सोच रहे है। आज उनके लिए दिन शुभ है। आज रास्ते में जाते समय किसी दोस्त से मुलाकात होगी। जिसके साथ आप थोड़ा समय व्यतीत करेंगे। हो सकता है कि कोई पुरानी बातें भी शेयर करें। जीवनसाथी के साथ कहीं घूमने का प्लान बन सकता है।
आज का दिन आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बिजनेस में आपको फायदा मिलने वाला है। कहीं दिया हुआ पैसा आज वापस मिलेगा, जिससे आप अपनी जरूरत का सामान खरीदेंगे। आज आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। इस राशि के लोग आज अपने जीवनसाथी के साथ किसी विदेश यात्रा का प्लान कर सकते हैं। साथ ही उन्हें किसी अच्छी मूवी के लिए ऑफर भी करेंगे। इस राशि के वकीलों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। आज सभी केस उनके पक्ष में रहेंगे। आज किसी बचपन के फ्रैंड से आपकी मुलाकात रास्ते में हो सकती है। आज आपके मित्र मददगार साबित होंगे। ऑफिस में आपके काम की प्रशंसा होगी।
आज आपका दिन राहत से भरा रहेगा। आज आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपके बिजनेस में फायदा कराएंगे। आर्थिक स्थिति में आज सुधार आएगा। आज आपको अपने जीवनसाथी के प्रति अपना व्यवहार सकारात्मक रखने की जरूरत है। लवमेट को एयर रिंग गिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आज आपको किसी बड़े प्लेटफार्म पर परफोर्मेंस करने का मौका मिलेगा। राजीनीति से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। सोशल मीडिया पर लोग आपको फॉलो करेंगे।
आज आपका दिन लाभदायक रहेगा। आज ऑफिस की तरफ से आप कोई बिजनेस मीटिंग के लिए जा सकते हैं। अपने मेल को एक बार अच्छे से चेक करके ही जाएं। साथ ही दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा। इस राशि के जो लोग बिजनेसमैन है, आज वो किसी बड़ी कंपनी से अपनी डील फाइनल कर सकते हैं, जिसका फायदा आपको भविष्य में होगा। आज आप कार्यक्षेत्र में चुनौतियों का सामना करने में सक्षम रहेंगे। करियर में नए आयाम स्थापित करेंगे। कारोबारियों के लिए धन लाभ के योग बन रहे हैं। आज आप ऑनलाइन कुछ शॉपिंग करेंगे।
आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज आप अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार करेंगे। मार्केटिंग से जुड़े लोगों को तरक्की के कई सुनहरे मौके मिलेंगे। किसी बड़े बुजुर्ग की मदद करने से आपको खुशी महसूस होगी। आज किसी अजनबी पर आंख बंद करके विश्वास न करें। अपनी बेहतर प्रतिभा को दिखाते हुए अपने कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश करें। इस राशि के जो लोग इलेक्ट्रॉनिक सामान का व्यापार करते है, आज उन्हें अचानक धन लाभ होने के योग बन रहे है। लवमेट के साथ मूवी देखने जा सकते हैं।
आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा। आज माता-पिता के साथ किसी रिश्तेदार के घर जायेंगे जहां आपको काफी अच्छा लगेगा। आपको अपने दोस्तों और काम के बीच संतुलन बनाकर रखना होगा। जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा काम करने का समय मिल सके। आज आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। अपनी ऊर्जा का सही जगह प्रयोग करें तो परिणाम बेहतर मिलेगा। लेखन का कार्य कर रहे लोगों को आज सम्मानित किया जायेगा। लवमेट से आज मन पसंद उपहार मिलेगा, इससे रिश्ते और बेहतर बनेंगे। घर पर आज पार्टी का आयोजन करेंगे, जिसमें लोगों का आना जाना लगा रहेगा।
आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहेगा। संचार सेवा और इंटरनेट से जुड़े लोगों के लिए भी आज का दिन अच्छा रहेगा। किसी विदेशी कंपनी से जॉब के लिए कॉल आ सकता है। इस राशि के बिजनेसमैन अपने जरूरी कागजों को संभालकर रखें साथ ही कागजी कार्यवाही में सावधानी रखें। कानूनी मामले में आपको थोड़ी राहत मिल सकती है। अत्याधुनिक सूचना माध्यमों और आधुनिक उपकरणों से आपके कार्य करने के तरीके में बदलाव आएगा। आज परिवार वालों को खुश करने के लिए उन्हें सरप्राइस करेंगे। कुल मिलाकर आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है।
