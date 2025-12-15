Tarot Horoscope 16 December 2025 : आज का टैरो राशिफल: इन 5 राशियों को मिलेगी नई नौकरी और जबरदस्त धन लाभ, टैरो कार्ड्स ने दिए अहम संकेत

आज का दिन आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बिजनेस में आपको फायदा मिलने वाला है। कहीं दिया हुआ पैसा आज वापस मिलेगा, जिससे आप अपनी जरूरत का सामान खरीदेंगे। आज आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। इस राशि के लोग आज अपने जीवनसाथी के साथ किसी विदेश यात्रा का प्लान कर सकते हैं। साथ ही उन्हें किसी अच्छी मूवी के लिए ऑफर भी करेंगे। इस राशि के वकीलों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। आज सभी केस उनके पक्ष में रहेंगे। आज किसी बचपन के फ्रैंड से आपकी मुलाकात रास्ते में हो सकती है। आज आपके मित्र मददगार साबित होंगे। ऑफिस में आपके काम की प्रशंसा होगी।