आज का राशिफल 23 अप्रैल 2026: गंगा सप्तमी पर बन रहे शुभ योग, जानें सभी 12 राशियों का भविष्य

Aaj Ka Rashifal 23 April 2026: आज का राशिफल 23 अप्रैल 2026, गुरुवार का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास है। आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है, जिसे गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सर्वार्थसिद्धि योग और गुरुपुष्य योग जैसे दुर्लभ और अत्यंत शुभ संयोग बन रहे हैं, जो पूजा-पाठ, दान और नए कार्यों की शुरुआत के लिए विशेष फलदायी माने जाते हैं।