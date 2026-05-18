जयपुर के रिहायशी इलाके में घुसा लेपर्ड, दहशत में लोग, वन विभाग की अपील- रात में अकेले बाहर नहीं निकले

बता दें कि जयपुर में ऐसा पहला मामला नहीं है। पहले भी कई बार लेपर्ड जयपुर शहर के रिहायशी इलाकों में आ चुका है। हालांकि, हर बार वन विभाग की टीम ने समय रहते उन्हें सुरक्षित पकड़ लिया। वन विभाग का कहना है गर्मी के मौसम में पानी और भोजन की तलाश में कई बार लेपर्ड रिहायशी इलाकों की ओर पहुंच जाते हैं। जगतपुरा का यह क्षेत्र झालाना वन क्षेत्र के काफी करीब है। इसकी वजह से यहां लेपर्ड की आवाजाही बढ़ने की संभावना बनी रहती है।