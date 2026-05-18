Jagdeep Dhankar : 75 वर्ष के हुए पूर्व उपराष्ट्रपति, क्या जानते हैं इनके जीवन की ये 10 दिलचस्प और प्रेरक बातें?

मरुधरा की माटी ने देश को कई राजनेता दिए हैं, लेकिन झुंझुनू के किठाना गांव में 18 मई 1951 को चौधरी गोकुलचंद और केसरी देवी के घर जन्मे जगदीप धनखड़ की कहानी सबसे जुदा है। एक किसान पुत्र का देश के सर्वोच्च पायदानों पर पहुँचना इस बात का गवाह है कि यदि प्रतिभा और लगन सच्ची हो, तो रास्ते की हर बाधा घुटने टेक देती है। आज हम आपको पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के जीवन से जुड़े ऐसे 10 अनछुए पहलू और बेहद रोचक किस्से बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं।