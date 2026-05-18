जयपुर विस्तार जेब पर भारी! 25KM के सफर पर हर महीने खर्च हो रहे 10000 रुपए; इन इलाकों के लोगों को ज्यादा परेशानी

जयपुर में निजी वाहनों की संख्या आज 45 लाख के पार पहुंच चुकी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के फेल का सीधा असर शहर के ट्रैफिक पर दिख रहा है। चूंकि बाहरी इलाकों के लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए वे अपने निजी वाहनों (कार और बाइक) से शहर में प्रवेश करते हैं। यही कारण है कि ऑफिस समय के दौरान (सुबह 9 से 12 और शाम 5 से रात 8 बजे तक) टोंक रोड, अजमेर रोड और जेएलएन मार्ग जैसे प्रमुख मार्गों पर जाम लगता है। जो दूरी महज 30 मिनट में तय होनी चाहिए, उसमें एक से डेढ़ घंटा लग रहा है।