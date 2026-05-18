राजस्थान के किसानों की चमकेगी किस्मत, एक साथ आ गई ये दो Good News

राजस्थान को दालों और खाद्य तेलों के उत्पादन में देश का नंबर वन राज्य बनाने के लिए भजनलाल सरकार ने कमर कस ली है। कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने जयपुर में जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार की 'नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल-तिलहन एवं दलहन' योजना के अंतर्गत राजस्थान के लिए 135 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि को प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी दे दी गई है। यह पूरा खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।