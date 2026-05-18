Rajasthan Politics : ‘आपका मुख्यमंत्री बनना मुश्किल है’, टीकाराम जूली से बोले राज्यपाल हरिभाऊ, जानें फिर क्या हुआ?

इसके बाद राज्यपाल ने राजस्थान के इतिहास और कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति का जिक्र करते हुए जूली के मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा पर अब तक का सबसे मजेदार तंज कस दिया। राज्यपाल ने कहा, 'राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री टीकाराम (पालीवाल) जी थे, वो तो मुख्यमंत्री होकर चले गए। लेकिन जूली जी, आप भविष्य में कभी मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होंगे, यह मुझे मालूम नहीं। वैसे आपके होने की उम्मीद कम है क्योंकि आपकी पार्टी में आपके आगे तो बहुत लंबा नंबर लगा हुआ है, बहुत लोग लाइन में आगे बैठे हैं! आपका नंबर कब आएगा? मुझे तो लगता नहीं है।"