Rajasthan Assembly: राजस्थान विधानसभा के नए प्रतीक चिन्ह का विमोचन, 13 द्वारों को मिले ऐतिहासिक नाम

राज्यपाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है और राजस्थान विधानसभा का इतिहास गौरवशाली रहा है। उन्होंने बताया कि भले ही स्वतंत्र भारत में राजस्थान विधानसभा का गठन वर्ष 1952 में हुआ, लेकिन लोकतांत्रिक परंपरा की शुरुआत यहां काफी पहले हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि वर्ष 1913 में महाराजा गंगा सिंह द्वारा प्रतिनिधि सभा की स्थापना कर लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव रखी गई थी।