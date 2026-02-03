CISF Induction Day: देश में सबसे पहले जयपुर एयरपोर्ट की सुरक्षा की CISF को जिम्मेदारी, सुरक्षा के 26 साल पूरे

CISF deployed at Jaipur Airport: केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) यूनिट एएसजी जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा का जिम्मा संभालने के 26 वर्ष पूरे करने जा रहा है। खास बात यह है कि जयपुर एयरपोर्ट देश का पहला एयरपोर्ट था, जहां CISF की सुरक्षा व्यवस्था लागू हुई थी।

वर्तमान में सीआइएसएफ देशभर के 71 एयरपोर्ट की सुरक्षा की कमान संभाल रही है। कंधार विमान हाईजैक की घटना के बाद देशभर के एयरपोर्ट की सुरक्षा का जिम्मा सरकार ने सीआइएसएफ को सौंपा था।