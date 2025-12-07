7 दिसंबर 2025,

रविवार

जयपुर

Industrial Township: राजस्थान में यहां बन रहा नया इंडस्ट्रियल पावरहाउस, रेल लाइन डबलिंग व NH-65 अंडरपास से जुड़ेगा; बढ़ेगी निर्यात क्षमता

Rajasthan Industrial Township: राजस्थान में इंडस्ट्रियल टाउनशिप कॉन्सेप्ट पर जोधपुर-पाली-मारवाड़ इंडस्ट्रियल क्षेत्र विकसित किया जा रहा है।

जयपुर

image

Anil Prajapat

Dec 07, 2025

Rajasthan-Industrial-Township

Photo: AI generated

जयपुर। राजस्थान में इंडस्ट्रियल टाउनशिप कॉन्सेप्ट पर जोधपुर-पाली-मारवाड़ इंडस्ट्रियल क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। करीब 3600 हेक्टेयर भूमि पर विकसित औद्योगिक टाउनशिप से दूसरे क्षेत्रों को जोड़ने के लिए भी रीको ने काम तेज कर दिया है। टाउनशिप में मैन्युफैक्चरिंग एवं सर्विस के साथ-साथ लॉजिस्टिक, वेयरहाउसिंग और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी विकसित किया जा रहा है।

लॉजिस्टिक लागत कम करने के लिए और कच्चे माल की आपूर्ति एवं तैयार माल की ढुलाई के लिए लूनी-रोहट-मारवाड़ जंक्शन रेल लाइन के दोहरीकरण का कार्य किया जा रहा है। इससे सीधे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से कनेक्टिविटी होगी और निर्यात क्षमता बढ़ जाएगी। एनएच-65 पर अंडरपास का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। यहां कुल 1200 से अधिक इकाइयां स्थापित होंगी।

केंद्र सरकार ने 922 करोड़ रुपए स्वीकृत किए

फेज-ए के लिए केंद्र सरकार ने 922 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है। इसमें 322.80 करोड़ रुपए भारत सरकार की अंश पूंजी के रूप में और 105 करोड़ रुपए लोन के रूप में दिए जाएंगे। इस फेज के लिए भूमि राजस्थान इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कॉरपोरेशन (रिडको) को सौंपी गई है और परियोजना क्रियान्वयन के लिए 193.60 करोड़ रुपए रिडको को भारत सरकार से मिल चुके हैं। दूसरे फेज की अवाप्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में है और तीसरे फेज के लिए अवाप्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है।

यह व्यवस्था करनी होगी

बिजली: राज्य में पहली बार विद्युत सप्लाई भी रिडको ही करेगी। इसके लिए पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 300 करोड़ से अधिक खर्च होंगे। यहां 220 केवी की दोहरी विद्युत लाइन डाली जा रही है।

पानी: राज्य सरकार ने 54 एमएलडी पानी आरक्षित किया है, जिसकी आपूर्ति राजीव गांधी लिफ्ट केनाल जोधपुर से की जाएगी। जल प्रबंधन के कार्य के लिए 175 करोड़ से अधिक का खर्चा होगा।

