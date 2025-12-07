Industrial Township: राजस्थान में यहां बन रहा नया इंडस्ट्रियल पावरहाउस, रेल लाइन डबलिंग व NH-65 अंडरपास से जुड़ेगा; बढ़ेगी निर्यात क्षमता

फेज-ए के लिए केंद्र सरकार ने 922 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है। इसमें 322.80 करोड़ रुपए भारत सरकार की अंश पूंजी के रूप में और 105 करोड़ रुपए लोन के रूप में दिए जाएंगे। इस फेज के लिए भूमि राजस्थान इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कॉरपोरेशन (रिडको) को सौंपी गई है और परियोजना क्रियान्वयन के लिए 193.60 करोड़ रुपए रिडको को भारत सरकार से मिल चुके हैं। दूसरे फेज की अवाप्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में है और तीसरे फेज के लिए अवाप्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है।