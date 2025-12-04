4 दिसंबर 2025,

जयपुर

Rajasthan Industry : राजस्थान में उद्योग लगाना अब हुआ और भी आसान, रीको ने उठाया यह बड़ा कदम

Rajasthan Industry : राजस्थान में उद्योग लगाना अब और भी आसान हुआ। प्लग एंड प्ले एवं फैक्ट्री शेड्स बन रहे उद्यमियों की पसंद। पूरी खबर पढ़ें।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 04, 2025

Rajasthan Setting up industries now become easier RIICO has taken this big step Plug and play and factory sheds Ready

फोटो - AI

Rajasthan Industry : राजस्थान में उद्योग लगाना अब और भी आसान हुआ। प्लग एंड प्ले एवं फैक्ट्री शेड्स बन रहे उद्यमियों की पसंद। राजस्थान पेट्रो जोन (आरपीजेड) में उन उद्यमियों के लिए जो तकनीकी रूप से सक्षम हैं, लेकिन पर्याप्त पूंजी का अभाव है उनके लिए रीको ने प्लग एंड प्ले फैक्टरी शेड्स तैयार किए हैं।

औद्योगिक क्षेत्र बोरावास कलावा में स्थित राजस्थान पेट्रो जोन में रिफाइनरी के सह-उत्पाद आधारित उद्योगों के लिए प्रत्यक्ष आवंटन योजना के तहत 16 निवेशकों को भूखण्ड आवंटित किए जा रहे हैं जो डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स से जुड़े उद्योगों के प्रति निवेशकों की बढ़ती रूचि का संकेत है। रिफाइनरी से निकलने वाले डाउनस्ट्रीम उत्पाद जैसे प्रोपलीन, बेंजीन, टोल्यून और ब्यूटाडाइन जैसे फीडस्टॉक का उपयोग आरपीजेड में लगने वाले उद्योगों में ही कच्चे माल के रूप में हो सकेगा। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

आरपीजेड में प्लग एंड प्ले फैक्ट्री शेड्स भी

ऐसे उद्यमी जिनके पास पेट्रोकेमिकल्स एवं केमिकल्स में टेक्निकल योग्यता तो है परंतु पूंजी की उपलब्धता नहीं है, उनके लिए रीको आरपीजेड में ही प्लग एवं प्ले फैक्ट्री शेड भी बना रहा है। शेड्स का क्षेत्रफल 1600 से 2700 वर्गमीटर तक है। वर्तमान में रीको ऐसे करीब 8 प्लग एवं प्ले फैक्ट्री शेड्स का आरपीजेड में निर्माण कर रहा है।

रीको ने 7 उद्यमियों को जारी किए ऑफर लेटर

जो उद्यमी कम लागत पर अपनी औद्योगिक इकाई लगाना चाहते हैं, उनके लिए रीको, राज्य में प्रथम बार जयपुर सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स में 'रेडी-टू-मूव इन' मॉड्यूल्स बनाए हैं। उद्यमी इन 'रेडी-टू-मूव इन' मॉड्यूल्स में अल्प समय में ही अपनी इकाई शुरू कर सकते हैं। ऐसी सुविधा को उद्यमी हाथों हाथ ले रहे हैं।

रीको प्रथम चरण में 7 उद्यमियों को मॉड्यूल्स आवंटन के लिए ऑफर लेटर जारी कर दिए गए हैं। यहां गारमेंट एवं अपैरल क्षेत्र की इकाइयॉं स्थापित होंगी, जिससे रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

कॉम्प्लेक्स में कई तरह की सुविधाएं

इस कॉम्प्लेक्स में कई तरह की सुविधाएं यथा प्रशासनिक कार्यालय, बैंक, प्रशिक्षण कक्ष, सभा कक्ष और कैंटीन भी उपलब्ध हैं। यहां गारमेंट एवं अपैरल उद्योग के लिए 1236 से 1566 वर्गफीट के बिल्टअप मॉड्यूल्स 1 से 7 वर्ष की अवधि के लिए लाइसेंस फीस आधार पर दिए जा रहे हैं, जिससे उद्यमी उत्पादन गतिविधियां तुरंत ही शुरू कर सकते हैं।

Published on:

04 Dec 2025 12:13 pm

Rajasthan Industry : राजस्थान में उद्योग लगाना अब हुआ और भी आसान, रीको ने उठाया यह बड़ा कदम

