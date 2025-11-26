Indian Railways: राजस्थान में इस रूट पर दोहरीकरण काम ने पकड़ी रफ्तार, 270KM तक बिछाई जा रही नई रेल लाइन

इस रेल खंड के दोहरीकरण से क्षेत्रवासियों को काफी फायदा मिलेगा। यात्री रेल सुविधाओं का विस्तार होगा। लंबी दूरी की ट्रेनें बढ़ेगी। इसके अलावा पैसेंजर व एक्सप्रेस ट्रेन निर्धारित समय पर गंतव्य स्थान पर पहुंचेगी। वर्तमान में इस रूट पर रोजाना दो पैंसेजर ट्रेनों के साथ दो एक्सप्रेस ट्रेनों की आवाजाही है। इसके अलावा द्विसाप्ताहिक व सप्ताह में तीन, साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन संचालित हो रही है। दरअसल, 2010 में समदडी-भीलड़ी 223 किलोमीटर रेलखंड का आमान परिवर्तन हुआ था। 2024 में इस खंड का विद्युतीकरण हुआ है।